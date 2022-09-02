На мероприятие может прийти любой желающий. Платить за билет не нужно, но потребуется пройти регистрацию на сайте kassir.kz.

Фото: ehonews.kz

14 сентября Папа Римский Франциск проведёт в Нур-Султане молебен (святую мессу) для казахстанских католиков, а также для паломников, которые прибудут в столицу, сообщает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск с 13 по 15 сентября 2022 года посетит Казахстан с государственным визитом.

Мероприятие состоится в среду (14 сентября) в 16.45 по адресу: проспект Мангилик Ел, B1 (территория международного выставочного центра EXPO на площади перед павильоном Nur Alem, рядом со стелой.

"Зарегистрироваться можно онлайн на сайте kassir.kz. Для регистрации необходимо будет ввести данные ИИН и ФИО", – сообщает пресс-служба мероприятия.

По электронному билету гарантируют пропуск в сектор для гостей. Количество сидячих мест ограничено, их распределят после получения информации о паломниках из регионов Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья. Участникам мессы рекомендуют не использовать личный транспорт, чтобы не создавать заторы.

"Для удобства будут организованы автобусы. По последним данным, в молебне планируют принять участие 3000 человек из Казахстана, Узбекистана, Монголии, Кыргызстана, России и других стран", – говорится в сообщении.

Предусмотрены 12 бесплатных парковок, где можно оставить собственный автомобиль и пересесть на специальный автобус ("Shuttle Bus"). После завершения мессы эти же автобусы доставят участников мероприятия обратно.

Район "Алматы":

Триатлон парк (Парковка перед рестораном "Solo" / "Astana Music Hall", проспект Бауыржан Момышулы, 1);

Дворец школьников (проспект Бауыржана Момышулы 5);

Дворец спорта "Казакстан" (улица Амангельды Иманова 9);

Парковка перед вокзалом "Нурлы жол" (улица А-82, 8);

Парковка Минстерство Внутренних Дел (проспект Тауелсиздик, 1).

Район "Есил":

Парковка "Барыс Арена" (проспект Туран, 57);

Парковка "Астана Арена" (проспект Туран, 48);

Парковка "Астана Опера" (улица Динмухамед Конаева, 1);

Парк "Астана" / Центральный (парковка улица Туран 5/1);

Парковка близ "Салатанат Сарайы" (проспект Кабанбай батыр, 3).

Район "Сарыарка":