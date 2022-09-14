Задуматься над этим меня побудила встреча Владимира Познера и известного культуролога Михаила Казиника. Познер был в своем амплуа: атаковал и пощипывал, а маленький Казиник, словно шаровая молния в кресле, являл собой сгусток энергии. В разговоре маститый Познер усомнился в том, что уже в 15 Казиник мог читать свои первые лекции. Выступать с концертом – это одно, но лекции…

Сомнение кажется логичным. Но приглядитесь к детям. Они играют и во врачей, и в учителей. А учитель – это не только опрос, а и рассказ. Любой же связный рассказ, пересказ – это уже путь к мини-лекции. Так что убежден, что на своем уровне дети вполне способны читать лекции и проводить беседы. И далеки ли 17-летние от 15-летних? А ведь у нас, в кустанайском педвузе был факультет общественных профессий с лекторским отделением. И я сам уже в начале 1-го курса (правда, мне тогда было уже 19), не будучи вундеркиндом, читал лекцию в большом школьном зале.

Но тут встает и другой вопрос: а до какого возраста можно читать лекции и вообще вести учебные занятия? Вопрос не абстрактный. Именно в последние годы (хотя, наверное, не только) в нашем вузе идет активное очищение его стен от «пенсионного балласта». Показательно, что именно этот вопрос вспыхнул, как спичка, 31 августа на встрече с новым ректором КРУ. Встреча была одной из самых человечески теплых встреч такого уровня за всю мою жизнь. Но по окончании я поймал себя на мысли: а какими проблемами атаковали нового ректора в период, когда вуз оказался в сложнейшем финансовом положении? Самые милые люди задавались вопросами - почему кто-то, кто моложе, увольняется, а кто постарше, может остаться работать? И этот вопрос уместен. Но с того ли конца идет такое обсуждение? Ведь центральным вопросом в образовании, как и в любой другой деятельности, должен быть иной: а что кто может? Тут - как в спорте. Если наш замечательный мастер спорта Анатолий Уфимцев и после 80 был чемпионом области по шахматам, то сдвинуть его можно было бы, лишь победив, а не памятуя о возрасте.

С образованием все еще заковыристее. Скажем, в области философии… Философия - как музыка. Ее надо не просто знать, а чувствовать. Со мной, например, такое случилось далеко не сразу. А ведь уже не первое десятилетие у нас специалистов в этой области практически не готовят. Что не помешало в прошлом году только с одной нашей кафедры выдворить, даже не сказав спасибо, целую группу «остепененных спецов» с огромным опытом. А вместе с ними ушел и молодой инициативный и перспективный кандидат наук, который нашел достойное место в ЧелГУ. Кстати, там работает 85-летний и очень уважаемый не только мною Тулебай Калиевич Нуртазенов.

Да и сама проблема выбора между опытом и молодым задором надумана. Великий педагог Макаренко считал, что педагогический коллектив должен состоять из людей разнообразных. И по возрасту. И по темпераменту. Казалось бы, азбука. Но до азбук ли в такие шаткие времена, как наше?