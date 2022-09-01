Убийство 75-летней пенсионерки из-за золотого украшения произошло сегодня, 1 сентября. Сотрудники полиции нашли подозреваемую уже через 2 часа. Об этом сообщил начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков, передает Polisia.kz.

Сообщение в полицию о том, что в подъезде дома обнаружен труп женщины, поступило от мужчины, жильца многоэтажки, в 16.15. Он сразу вызвал скорую помощь и полицию.

К раскрытию преступления были привлечены опытные сотрудники полиции области и Костаная. Через два часа преступление было раскрыто.

В убийстве подозревается 45-летняя неработающая женщина. Мотивом стала корысть - на убитой женщине были золотые украшения. Подозреваемая увидела, как пенсионерка заходит в подъезд, зашла вслед за ней, нанесла несколько ножевых ранений и сорвала цепочку. Подозреваема задержана. Вещественные доказательства изъяты полицией.

Начато досудебное расследование на по статье 99 ч. 2 УК РК "Убийство из корыстных побуждений".