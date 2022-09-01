Доля казахов в этническом составе населения увеличилась на 7,3 процента с 2009 года, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Алихан Сариев

В Национальном бюро статистики опубликовали краткие итоги последней переписи населения за 2021 год. В разделе, касающемся национального состава населения, приводится сравнение с данными переписи 2009 года. Так, между двумя переписями число казахов выросло на 33,7 процента (с 10 миллионов до 13,4 миллиона человек), а доля в этническом составе населения Казахстана увеличилась с 63,1 процента до 70,4 процента.

Доля второго по численности этноса - русских - за это же время снизилась на 21,4 процента, более чем на 800 тысяч человек. В процентном отношении в сравнении с другими этносами доля русских снизилась с 23,7 до 15,5.

Помимо русских и казахов, согласно данным переписи, крупнейшими этносами в стране являются узбеки (456 тысяч человек, доля выросла с 2,9 до 3,2 процента), украинцы (333 тысячи человек, доля - 2 процента), уйгуры (244 тысячи, 1,5 процента), немцы (178 тысяч, 1,2 процента).

По росту числа населения среди этнических групп значительно выросла численность азербайджанцев (70,7 процента), дунган (51,7 процента), кыргызов (46,9 процента).