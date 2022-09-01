Перепись населения в Казахстане: доля казахов превысила 70 процентов
Доля казахов в этническом составе населения увеличилась на 7,3 процента с 2009 года, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото Tengrinews.kz/Алихан Сариев
В Национальном бюро статистики опубликовали краткие итоги последней переписи населения за 2021 год. В разделе, касающемся национального состава населения, приводится сравнение с данными переписи 2009 года. Так, между двумя переписями число казахов выросло на 33,7 процента (с 10 миллионов до 13,4 миллиона человек), а доля в этническом составе населения Казахстана увеличилась с 63,1 процента до 70,4 процента.
Помимо русских и казахов, согласно данным переписи, крупнейшими этносами в стране являются узбеки (456 тысяч человек, доля выросла с 2,9 до 3,2 процента), украинцы (333 тысячи человек, доля - 2 процента), уйгуры (244 тысячи, 1,5 процента), немцы (178 тысяч, 1,2 процента).
По росту числа населения среди этнических групп значительно выросла численность азербайджанцев (70,7 процента), дунган (51,7 процента), кыргызов (46,9 процента).
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