Для обеспечения устойчивого экономического роста необходимо разработать новый Налоговый кодекс и ввести налог на роскошь, подчеркнул президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана, передает Informburo.kz.

"Устойчивый экономический рост напрямую зависит от понятной, предсказуемой налоговой политики. В целях перезагрузки фискального регулирования в 2023 году будет подготовлен новый Налоговый кодекс. Его наиболее проблемный блок – налоговое администрирование – должен быть полностью обновлён. Предстоит также обеспечить полную цифровизацию налогового контроля", – отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на том, что для развития цивилизованной торговли предстоит расширить применение розничного налога с адекватными ставками и простыми процедурами. Кроме того, следует рассмотреть возможность введения новых налогов.

"В рамках налоговой реформы важно рассмотреть возможность введения так называемого налога на роскошь. Он будет взиматься при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств и не затронет средний класс", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Также Президент страны поручил поэтапно отказаться от вмешательства государства в ценообразование.

"Административное регулирование цен снижает инвестиционную привлекательность целых отраслей, приводит к дефициту товаров и зависимости от импорта. Поэтому предстоит поэтапно отказаться от вмешательства государства в ценообразование. Исключение составят неконкурентные рынки – тарифы монополистов останутся под плотным контролем. Но контроль вовсе не означает давление", – сказал президент.

Как отметил глава государства, необходимо принять решительные меры, чтобы перекрыть все нелегальные каналы ввоза машин. При этом надо урегулировать ситуацию с такими автомобилями, ввезёнными до 1 сентября 2022 года.

"Для их легализации предлагаю применить в разовом порядке единый сбор за утилизацию и первичную регистрацию в размере, не превышающим 200-250 тысяч тенге. Эта мера должна коснуться автомобилей, не находящихся в розыске и прошедших таможенную "очистку", – заявил Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана.