Казахстанский экономист Андрей Чеботарев рассказал о причинах падения курса евро по отношению к доллару, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев рассказал, что нынешнее снижение курса евро к тенге говорит не об укреплении тенге, а о том, что евро слабеет по отношению к доллару. Эксперт отметил, что это происходит по двум причинам. Доллар на валютном рынке продолжает дорожать, а евро дешеветь, и в какой-то момент они сравнялись. Затем евро оказался ниже доллара, и это произошло впервые за последние 20 лет.

"Такое взаимное движение курсов происходить по двум причинам. Одна из них - Европейский центробанк не спешит поднимать ставки. Он считает, что инфляция временная и что с ней не нужно бороться так отчаянно, как это делает сейчас ФРС (Федеральная резервная система США), и поэтому медленно повышает ставки. Такая политика называется мягкой денежно-кредитной политикой. При такой политике валюта обычно слабеет. С другой стороны, через океан от них ФРС с марта уже несколько раз повышает ставку. Европейский центробанк повысил ставку в июле, и это произошло первый раз за 11 лет, а у ФРС это было уже третье повышение с начала года", - отметил Андрей Чеботарев.

Аналитик добавил, что в США придерживаются более жесткой денежно-кредитной политики и при такой политике растет индекс доллара. Индекс доллара - это показатель отношения доллара к корзине валют развитых и развивающихся стран. Сейчас он находится на максимальных показателях за последние 20 лет - около 109 пунктов.

Чеботарев отметил, что происходит двойственное движение из-за разницы США и Европы в жесткости кредитной политики. Даже при том, что Европейский центробанк начал ее ужесточать, она все еще остается более мягкой по сравнению с политикой ФРС. Если в Европе остаются при мнении, что инфляция временная и важнее поддерживать уровень экономического роста, то в США считают инфляцию системной и борются с ней невзирая на последствия для экономики. По мнению экономиста, до конца года сохранится паритет доллара и евро 1 к 1 или даже евро продолжит слабеть.

Напомним, что в середине июля курс евро упал до нового 20-летнего минимума по отношению к доллару. 21 июля Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил базовую ставку до 0,5 процента - сразу на 50 базисных пунктов - с нулевого уровня впервые с ноября 2011 года.

23 августа курсы доллара и евро практически сравнялись в обменных пунктах Алматы и Нур-Султана, а позже евро стал стоить дешевле.