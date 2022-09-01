Решением Межведомственной комиссии в Казахстане сняты ограничения на вывоз зерна и муки, установлены квоты на вывоз скота, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

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На заседании МВК под председательством исполняющего обязанности заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Серика Жумангарина приняли решения по снятию ограничений на вывоз зерна и муки и установлению квоты на вывоз крупного и мелкого рогатого скота.

По данным Министерства сельского хозяйства, в Казахстане ожидается хороший урожай зерновых. В этом году планируется собрать более 13 миллионов тонн пшеницы, что превышает прошлогодний урожай на 12 процентов. Для внутреннего потребления требуется порядка 6,5 миллиона тонн.

По итогам всестороннего обсуждения целесообразности снятия количественных ограничений (квот) на вывоз пшеницы и меслина, муки пшеничной с представителями заинтересованных госорганов, НПП "Атамекен", Зернового союза, Союза зернопереработчиков, руководителем национального агродвижения "Шопан-Ата", а также на основании прогнозных данных МСХ было решено снять ограничения на вывоз зерна и муки с 10 сентября 2022 года.

Напомним, данное ограничение было введено приказом МСХ с 8 июля по 30 сентября 2022 года.

Жумангарин поручил МСХ вести мониторинг вывоза зерна и проработать вопрос по дальнейшему регулированию экспорта зерна и муки.

Также в ходе заседания было одобрено установление количественного ограничения (квот) на вывоз крупного рогатого и мелкого рогатого скота, за исключением маточного поголовья.

По данным статистики, на 1 августа численность крупного рогатого скота составляет 9,4 миллиона голов, в том числе 4,5 миллиона голов коров, приплод составил 3,2 миллиона голов.

Принято решение об установлении квоты на вывоз бычков в размере 60 тысяч голов, или 9 процентов от общего поголовья, а также 120 тысяч голов молоди баранов, или 10 процентов от общего поголовья.

С 21 января по 21 июля 2022 года действовал запрет на вывоз крупного рогатого и мелкого рогатого скота.