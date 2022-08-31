Об этом сегодня, 31 августа, на брифинге в РСК сообщила менеджер ОФ «SANALY URPAQ-2050» Аружан САРСЕНБАЕВА. Деньги выделило управление культуры Костанайской области в рамках проекта «Акан журген жолмен...». На эти средства купили билеты и оплатили проживание в гостиницах для трех человек. Цель экспедиции - изучить жизнь и духовное наследие Ахмета Байтурсынова.





- Наша экспедиция стартовала 5 июня, ее участники посетили города не только Казахстана, но также России и столицу Азербайджана город Баку, - рассказала Сарсенбаева. - Основная часть нашего проекта уже пройдена, потому что члены экспедиции уже вернулись домой. Привезли очень ценную информацию. В сентябре мы планируем провести дополнительную пресс-конференцию по итогам нашего проекта. Изюминкой проекта станет документальный фильм продолжительностью 25 минут, отрезки для которого сняли во время этой экспедиции. Это интервью с учеными, кадры из мест, напрямую связанных с Ахметом Байтурсыновым. Например, дом Байтурсынова в Архангельске.

Маршрут экспедиции такой: Нур-Султан, Каркаралы, Актерек, Семей, Москва, Архангельск, Баку, Карабутак, Карагаш, Аулиеколь, Торгай и Акколь. Всего 12 остановок. Участники - ветеран журналистики Ибрагим Агытай, оператор Кайрат Елеусизов, а также филолог и журналист Абылай МАУДАНОВ.

- Мы встречались с учеными в университетах, журналистами и деятелями культуры, - отметил Абылай Мауданов. - Когда я был в Москве, в архивах, в отделе восточной культуры, случайно нашел свою же статью, посвященную Ахмету Байтурсынову.

Участники экспедиции рассказывали о своем путешествии на страничке проекта в Instagram. Правда, проект не заполучил большую популярность. Спустя три месяца после старта в нем опубликовали всего 24 сообщения, а подписались на страницу 64 человека.

Торжественные мероприятия, посвященные 150-летию Ахмета Байтурсынова, пройдут в Костанайской области в начале сентября. В рамках рабочей поездки в них примет участие президент РК Касым-Жомарт Токаев, который посетит наш регион 5 сентября.

