Токаев принял отставку Умирзака Шукеева
Аким Туркестанской области подал в отставку из-за коррупционного преступления своего подчинённого, передает Informburo.kz.
Умирзак Шукеев / Фото Informburo.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев принял отставку акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, сообщается на сайте Акорды.
24 августа Умирзак Шукеев написал заявление об отставке после того, как вступил в силу обвинительный приговор за коррупционное преступление в отношении его подчинённого – экс-акима Кентау Даурена Махажанова. Его приговорили к 10 годам лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере.
Умирзак Шукеев занимал пост акима Туркестанской области с февраля 2019 года.
Вместо Шукеева акимом Туркестанской области назначили Дархана Сатыбалды.
Дархан Сатыбалды / Фото с сайта мажилиса РК
"Назначить Дархана Сатыбалды Амангелдыулы акимом Туркестанской области, освободив от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Узбекистан", – говорится в сообщении.
Дархана Сатыбалды родился 26 марта 1974 года, образование высшее. Окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт имени Сейфуллина, Казахский гуманитарно-юридический университет. Экономист-менеджер, юрист, кандидат экономических наук. Работал заместителем заведующего отделом Канцелярии премьер-министра РК, акимом города Шымкент, первым заместителем акима Южно-Казахстанской области. Награждён орденом "Құрмет", медалью "Ерен еңбегі үшін".
С 2019 года был послом в Узбекистане.
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