Первый президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни, сообщают РИА Новости со ссылкой на Центральную клиническую больницу.

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"Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев", — сообщили 30 августа в ЦКБ.

Экс-президенту СССР в этом году исполнился 91 год.

Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Ставропольского края. В 1955 году закончил юридический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, в 1967 году — заочное отделение Ставропольского сельскохозяйственного института. После окончания университета его по распределению направили в распоряжение Ставропольской краевой прокуратуры, затем будущий глава государства занимался партийной работой.

В 1985 году на внеочередном пленуме ЦК КПСС Горбачева избрали генеральным секретарем, с 1 октября 1988 года он также занимал и пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР.