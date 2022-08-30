Сегодня ночью по костанайскому времени в Нью-Йорке, на кортах местного Национального теннисного центра, стартовал последний турнир этого года из серии «Большого шлема» - Открытый чемпионат США по теннису (US Open Tennis Championships).

Первая ракетка Казахстана чемпионка «Уимблдона-2022» Елена Рыбакина посеяна на US Open под 25-м номером / Фото ktf.kz

Турнир начался с матчей первого раунда в одиночных разрядах, где выступят три представителя Казахстана. В женской сетке первая ракетка Казахстана, победительница «Уимблдона-2022» Елена Рыбакина, посеянная на US Open-2022 под 25-м номером, на старте турнира 31 августа сыграет с победительницей отборочного раунда представительницей Франции Кларой Бюрель.

Еще одной казахстанской теннисистке Юлие Путинцевой в первом круге будет противостоять американка Аманда Анисимова.

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик свой первый матч в Нью-Йорке проведет против Уго Гастона из Франции.

Все трое выступят и в турнирах в парных разрядах, где также заявлены еще три казахстанских теннисиста - Анна Данилина, Андрей Голубев и Александр Недовесов.

Противостояния первого круга в парных разрядах с участием казахстанских теннисистов выглядят следующим образом:

Юлия Путинцева (Казахстан) / Янина Викмайер (Бельгия) - Ребекка Петерсон (Швеция) / Анастасия Потапова (Россия),

Елена Рыбакина (Казахстан) / Ангелина Калинина (Украина) - Хэрриет Дарт (Великобритания) / Людмила Самсонова (Россия),

Анна Данилина (Казахстан) / Беатрис Аддад Майя (Бразилия) - Александра Крунич (Сербия) / Магда Линетт (Польша),

Александр Бублик (Казахстан) / Хольгер Руне (Дания) - Денис Кудла (США) / Фрэнсис Тьяфу (США),

Андрей Голубев (Казахстан) / Педро Мартинес (Испания) - Тим Пуэц (Германия) / Майкл Венус (Новая Зеландия),

Александр Недовесов (Казахстан) / Айсам-уль-Хак Куреши (Пакистан) - Себастьян Баэс / Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).

Соревнования среди мужских и женских пар стартуют 31 августа.

Еще два казахстанских теннисиста попытались пробиться в основную сетку US Open. Михаил Кукушкин на старте отбора обыграл Николаса Кикера из Аргентины, который в третьем сете матча отказался от продолжения борьбы - 6:3, 6:7, 4:0. А в полуфинале казахстанец проиграл Фернандо Вердаско из Испании - 6:7 (4:7), 3:6. На этой же стадии Дмитрий Попко в трех сетах уступил Норберту Гомбошу из Словакии со счетом 4:6, 6:4, 2:6.

Победители турнира US Open определятся 10 сентября.