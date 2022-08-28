Бороться с контрабандой зерна из России нужно на общереспубликанском уровне. К такому выводу пришли участники заседания Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции, которое прошло 27 августа в региональной Палате предпринимателей «Атамекен».

- Этот вопрос мы недавно обсуждали с мукомолами и с Ассоциацией товаропроизводителей. Для тех, кто честно занимается бизнесом, он конечно болезненный, - отметил председатель совета Владимир ШАКУН. - Как это происходит: автотранспортом зерно поступает из России со всеми документами и сертификатами, на границе объем установить практически невозможно, при заходе в Костанайскую область оно поступает на элеватор в КХ, которое не платит НДС и у них нет бухучета. Страдает бюджет, страдают товаропроизводители, так как ломается ценообразование. И получается, что выигрывают только те, кто работает непосредственно с этим контрабандным зерном.

Он предложил запретить ввоз зерна автотранспортом, за исключением семян, которые оформляются специальными сертификатами.

- Система сложная: завозится зерно либо по цене ниже, либо тоннажем указывается ниже, чтобы платить меньше импортную пошлину, - сказал руководитель департамента экономических расследований по Костанайской области Аскар АБЕНОВ. - Мы ставим вопрос не запрета зерна, а о том, чтобы указывали реальный тоннаж и платили пошлины, которые должны попасть в бюджет. Например заходят 40 тонн, а показывает 20, соответственно, они платят в два раза меньше. Это играет на цену зерна. Наши производители хотят большую цену.

Он пояснил, что на границе транспорт с зерном никто не взвешивает, а по дороге к пункту инспекции транспортного контроля машины разъезжаются.

- Мы предлагаем с инспекцией транспортного контроля встать к постам, так мы уже делали и стали всех через весы прогонять, - добавил Абенов. - На той стороне, российской, скопились машины и не заезжали, потому что знали, что мы работаем и пресекаем факты контрабанды. Они поехали через другой пропускной пункт. Эту проблему все видят, но никто не хочет ее решать!

Предприниматели высказываются против запретов.

- Позиция зернопереработчиков - никакие запреты в условиях рыночной экономики не являются конструктивными, вводить их не нужно, лучше искать другое решение проблемы, - заметил коммерческий директор ТОО «Бест Костанай» Олег КУРТВАПОВ. - Эта ситуация обострилась с 2020 года, когда Российская Федерация ввела экспортные пошлины на свою пшеницу. За тонну нужно было заплатить $131, сейчас - около $100, но это очень значительная цена. Поэтому контрабандой его стали свозить в Казахстан и другие страны ЕАЭС. В дальнейшем это зерно экспортируется под видом казахстанского по внутренним железнодорожным тарифамм, которые в 3 раза ниже, чем транзитные в Центральную Азию, в Узбекистан и Таджикистан. А это очень большая конкуренция для нас, ведь продают они зерно дешевле.

Он попросил госорганы как можно быстрее решить эту проблему и предложил проверять элеваторы, чтобы узнать баланс зашедшего к нему на хранение казахстанского и российского зерна.

Бизнесмены опасаются - даже если наши госорганы решат эту проблему, это не значит, что ситуация изменится в других регионах. Поэтому предлагают проводить работу во всех регионах, которые граничат с Россией.

- Будут проводиться совместные действия, наши коллеги из других регионов об этом знают, - резюмировал Аскар Абенов. - Конечно же, вопрос требует более масштабного подхода. Стараемся выносить его на республиканский уровень.

Фото Андрея СКИБЫ