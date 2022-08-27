Ситуация с продажей сахара в стабилизировалась, но проблемы еще остались. О них рассказали сегодня, 27 августа, на заседании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Палаты предпринимателей «Атамекен» Костанайской области.

- Проблемы с сахаром у нас возникли практически с начала этого года - после январских событий с полок торговых сетей стали пропадать социально значимые продукты питания, - напомнил начальник отдела по сопровождению проектов Палаты предпринимателей Роберт ЮСУПОВ. - Акимат принял меры по ограничению реализации сахара в одни руки. К концу февраля вопрос был более менее решен, но с 15 марта Российская Федерация ввела сначала ограничение, а потом и полный запрет на поставку сахара в Казахстан. В последнее время накал страстей по данной проблеме спал. Запрет и ограничения снимаются с 1 сентября, а с 15 сентября российские предприятия готовы поставлять сахар. Наши заводы также нарастили производство.

На совещании напомнили о возбуждении уголовного дело за махинации с сахаром в отношении сотрудников СПК «Тобол» и акимата Костанайской области, которые получали незаконное вознаграждение от предпринимателей за поставку сахара.

О проблемах, связанных с сахаром, рассказали предприниматели.

- Детские сады и школы области получали сахар не в том объеме, в котором хотелось. Нам всем нужно было просто выдержать эту ситуацию, - сообщила член региональной Палаты предпринимателей Наталья ЛАПШИНА. - Проблема в том, что детсады и школы не могут получить социальный сахар. Мы неоднократно обращались в СПК «Тобол», чтобы социальным объектам можно было получить сахар по льготной цене, но этот вопрос не решился - сахара все равно недостаточно.

- Я представляю Ассоциацию частных образовательных организаций, - добавила директор ТОО «Ак Ерке и К» Елена ВЕНГЕРСКАЯ. - У нас кашки, выпечка, четыре вида компота и киселя. И везде нужно добавлять сахар. За неделю уходит по 3 мешка! Дома мы можем положить конфетку, мед или варенье, но в детском саду так делать нельзя. Продумайте, где мы можем покупать сахар. Сейчас еще проблемы с мукой первого сорта - ее нет в продаже.

Представители департамента экономических расследований, который был организатором совещания, пообещали, что госорганы изучат проблемы предпринимателей.

Фото Андрея СКИБЫ