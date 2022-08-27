Специальная комиссия УЕФА провела инспекционный визит на стадион «Центральный». Эксперты оценили готовность объекта к приему футбольных матчей топ-уровня, а также возможность присвоения ей 4-й категории, сообщает пресс-служба ФК "Тобол" на сайте клуба.

Фото с сайта fctobol.kz

По итогам визита в Костанай члены комиссии представили свои отчеты в UEFA для принятия окончательного решения. Теперь «Центральный» может принимать матчи Лиги наций, квалификации чемпионата мира и Европы с участием национальных сборных, а также поединки групповых стадий и плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.

Стадион УЕФА категории 4 - стадион наивысшей категории согласно «Регламенту инфраструктуры стадиона», утвержденному УЕФА в 2010 году.