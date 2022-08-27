Представители экспертного сообщества и Союза родителей высказались о недавних нововведениях в продолжительности учебного года, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Президент Казахской лиги экспертов образования Гульнара Абишева отметила, что аргументация Министерства просвещения касательно продления учебного года до конца мая с приведением опыта европейских стран является натянутой, так как не учитывает наши особенности и условия. По ее словам, в этих странах нет двухсменных школ и переполненных классов с 40 учениками. Кроме того, необходимо учитывать климатические условия на юге страны, когда в конце мая в Шымкенте, Таразе и Кызылорде температура воздуха может подниматься до 40 градусов, а большинство школ не оборудованы кондиционерами. В таком случае ученики в школе будут мучиться от жары.

"Нужно не увеличение числа учебных недель, а более рациональное использование имеющегося у нас времени. В прошлом мы всегда использовали это время неправильно. К примеру, в сентябре практически два месяца у школьников пропадает, потому что еще нет расписания и не распределена нагрузка учителей. Пока устанавливается рабочее расписание, у учеников часто не бывает уроков. Так же и в мае: школьники фактически занимаются только до 9 мая. После этого во многих классах они просто просиживают часы, ожидая, когда уже наступит 24 мая. Забирать дни от осенних и зимних каникул плохо, потому что за эти дни ученики с родителями могут не успеть съездить куда-нибудь на отдых. На это просто не хватит времени. Если правильно организовать учебно-воспитательный процесс, то не будет необходимости в сокращении каникул", - добавила Гульнара Абишева.

Эксперт отмечает, что одним из главных аргументов в пользу увеличения учебного года в министерстве называют внедрение пятидневки во всех школах. Однако, по ее словам, это вызовет проблемы при выполнении типовых учебных планов (ТУП). Фактически десять дополнительных учебных дней должны компенсировать 36 суббот, которые хотят освободить от уроков. Чтобы не потерять в учебной программе, директорам школ придется выбирать между полным и сокращенным учебным планом.

"Если они выберут полный ТУП, то по нему, к примеру, у девятиклассников должно быть 33 часа в неделю, не считая четырех часов факультативов. Чтобы уложиться в пятидневку, в день у них должно быть по 8-10 уроков. Таким образом, занятия продлятся до 14:30, а во многих школах в это время уже должна учиться вторая смена. Чтобы уложить расписание в две смены, придется перейти на сокращенный вариант ТУП, а это всего 24 часа в неделю. Однако в этом случае в 9-м классе останется всего по одному часу математики, физики, географии и других предметов в неделю. Таким образом, это отразится на качестве обучения, и, кроме того, значительно уменьшится нагрузка учителей, от размеров которой зависит их зарплата", - отметила глава ассоциации экспертов образования.

Гульнар Абишева отметила, что само по себе продление учебного года не даст никаких качественных изменений в обучении. Для этого министерству и его региональным структурам необходимо было продумать, как эти дополнительные часы использовать. Они должны были дать школам календарно-тематические планы.

"В школах должны знать, на какие именно темы нужны дополнительные занятия. Как их раскидать по предметам. В старших классах, к примеру, может понадобиться больше уроков для изучения логарифмов или тригонометрии. Но сейчас непонятно, на что именно учителя их будут тратить. Пока что кажется, что каждый преподаватель может использовать эти дополнительные уроки как хочет. Учителя очень разные, и есть вероятность, что где-нибудь в поселках детей на эти две недели просто посадят решать задачки. Грубо говоря, ученики могут просто просиживать штаны и не получить никакой пользы. Не каждый учитель так переживает за свой предмет и будет выискивать из программы темы, которым нужно уделить особое внимание. Большинство пойдут по легкому пути, так как нет календарного плана и разделения часов. Любые такие новшества должны иметь под собой четкую аргументацию, с расчетом нагрузки на детей, количества часов на каждого преподавателя и так далее. В этом случае не видно, чтобы была проделана такая работа", - добавила президент Казахской лиги экспертов образования.

Помимо этого, по мнению спикера, новшества напрямую затронули права учителей, так как они вынуждены начинать учебный год хаотично, без понимания, какая у них будет нагрузка. По словам Абишевой, педагоги традиционно распределяют нагрузку на следующий учебный год еще в мае. В департаментах образования им обещали, что никаких изменений в этом году не будет, однако всего за месяц до начала учебного года все резко изменилось, и теперь учителя не знают, какая нагрузка, а соответственно, и зарплата у них будет.

По словам эксперта, другие нововведения этого учебного года, такие как совместные уроки физкультуры для девочек и мальчиков, а также удаление русского языка из программы первоклашек в казахских классах тоже негативно отразятся на учителях. Абишева отметила, что из-за сокращения часов многие учителя останутся без работы. По ее данным, только в Алматы под сокращение попадет не меньше 700 преподавателей, в основном учителя физкультуры. Глава лиги экспертов считает, что сами школы, а также региональные управления образования будут скрывать реальные цифры сокращений от министерства. Однако за каждым из них стоит конкретный учитель, который может остаться без работы, а его семья – без единственного источника дохода.

Руководитель представительства Союза родителей Казахстана в Восточно-Казахстанской области Оксана Юркина отмечает, что их организация выступает против продления учебного года и сокращения каникул главным образом из-за того, что это решение принимали без согласования и обсуждения с родителями, а также без предоставления открытых данных статистики и исследований, которые обосновывают необходимость такого продления. По словам Оксаны, во всех отделениях Союза родителей по стране собирались подписи против сокращения каникул и направлялись запросы в Министерство просвещения, общественные советы при министерстве, депутатам Мажилиса и даже Президенту. Все эти запросы перенаправлялись в министерство, которое так и не предоставило никаких данных.

"Еще в июле и августе в чаты родителей в ВКО направляли картинку с тем, сколько у нас теперь будет учебных недель. При этом никаких ссылок на нормативно-правовые акты, которые бы это обосновывали, не было. Мы не могли нигде под законопроектом оставить комментарий. В министерстве сейчас ссылаются на исследования Национальной академии образования имени Алтынсарина, в котором якобы проанализировали нагрузку на школьников при обучении. Однако никто из родителей этих исследований не видел. Не было проведено круглых столов, бесед. Никто не попытался нам доходчиво объяснить, что это благо. После многочисленных запросов у меня был телефонный разговор с представителем Минпросвещения, в котором я попросила показать нам исследование и статистику и провести на эту тему круглый стол. В итоге в министерстве снова ограничились отписками, что делают это для блага", - рассказала представительница Союза родителей.

Представитель союза родителей отметила, что их активисты сравнили содержание типовых учебных планов за прошедший год и за этот и обнаружили, что количество уроков у учеников и нагрузка в неделю и месяц практически не изменились. Это не соответствует заявленным министерством целям по снижения такой нагрузки на учеников.

"Фактически у детей забирают положенный им по закону отдых без какого-либо обоснования и согласования с нами - родителями. Вряд ли пара лишних недель в мае сможет каким-то образом улучшить качество знаний в школе. У нас в союзе есть учителя, которые могли бы грамотно разъяснить, что сейчас происходит с учебным процессом. Нужен структурный диалог, которого пока нет. Чтобы представители ведомств, которые принимают такие изменения, открыто выходили, обсуждали эти вопросы", - добавила Оксана Юркина.

По словам Оксаны, во многих городах Казахстана, как в том же Усть-Каменогорске, к концу лета складывается сложная экологическая обстановка. Дети, постоянно находясь в душных кабинетах без кондиционирования, будут подвергать риску свое здоровье. Многие из них не смогут своевременно отправиться за город в летние лагеря или на выезды в составе спортивных команд. У учеников старших классов останется меньше времени на подготовку к экзаменам и выбор будущего вуза.

Напомним, что 12 августа министр просвещения Асхат Аймагамбетов подписал приказ об увеличении продолжительности учебного года. Продолжительность учебного года в первых классах составит 35 учебных недель, во 2-11-х (12-х) классах - 36 учебных недель.

19 августа также стало известно, что со следующего учебного года почти все школы перейдут на пятидневный формат работы.