Служба пробации Костанайского района внедряет применение электронных средств слежения к лицам, состоящим на учете. Об этом ведомство сообщило на своей странице в Инстаграм.

"Электронное средство слежения «Браслет» (ЭСС) – это инструмент контроля осужденного, состоящего на пробационном контроле. Он позволяет сотрудникам пробации вести круглосуточный контроль за подучетным. В свою очередь осужденный осознает ответственность своих передвижений, что формирует у него порядочное поведение в период нахождения его на пробационном контроле", - отмечают в службе пробации.

ЭСС применяется осужденным к ограничению свободы, которые допустили одно и более нарушений порядка отбывания наказания, и устанавливается на один год, а в отношений осужденных условно - на период продленного срока пробационного контроля.

В Костанайском районе уже 40 осужденных передвигаются с браслетами и находятся под круглосуточным контролем.