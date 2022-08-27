Встреча акима Костаная Марата ЖУНДУБАЕВА с журналистами прошла 26 августа. Он ответил на самые проблемные вопросы и рассказал о планах по благоустройству города.

В районе набережной "Шагала" появится развлекательная зона для детей /Фото из архива "НГ"

- В микрорайоне Юбилейный вместо свалки построим многофункциональный спорткомплекс с большой летней и зимней площадками, - сообщил аким. - По ПДП там был паркинг, но интереса у частников не было, поэтому лучше спорткомплекс. Чтобы разгрузить автомобильное движение по пр. Назарбаева в районы Юбилейный и Береке, построим 1,1 км дороги через железнодорожные пути. В начале сентября определится победитель по ПСД. Но это временное решение, на 2-3 года. Через 5-6 лет население новых районов увеличится с 30 000 до 60 000-65 000, поэтому необходим путепровод.

Дачные участки в СО «Юбилейный-2» изымать в госнадобность не будут. Если застройщики договорятся с дачниками о выкупе, то это их дело.

По словам Жундубаева, в 2008 году путепровод был запланирован по ул Тауелсиздик, а согласно генплану 2020 года - через ул. Дощанова. Он позволит транспортному потоку проехать в район Береке.

- Сейчас думаем, как лучше сделать: через Тауелсиздик или Дощанова, - пояснил аким Костаная. - Скоро выделим деньги на разработку ТЭО (технико-экономического обоснования - "НГ"). Его разработка займет около одного года, разработка ПСД - еще около года. Путепровод и дорога появятся через 5-6 лет. По сегодняшним ценам строительство обойдется примерно в 10 млрд тенге, но оно необходимо: в том районе у нас индустриальная зона, «СарыаркаАвтоПром», жилищные комплексы...

В ближайшее время, по словам акима, благоустроят набережную «Шагала»: начнут с туалетов, освещения, а позже там появится развлекательная зона для детей, которая сейчас переместилась из Сити-центра на ул. Байтурсынова.

- Сити-центр - сердце города, его мы более-менее привели в порядок, - сказал Жундубаев. - Не скажу, что идеально все сделали. Загружать Сити-центр - планов нет. Мы хотим большие средства потратить на зону набережной «Шагала», район пляжа, триатлон-парка. Автобусного маршрута, который идет до набережной и триатлон-парка, пока нет. Давайте хотя бы туалеты и освещение сделаем, потом уже думать о маршруте, чтобы автобус не пошел в никуда.

Кроме того, по словам акима, в планах - сделать заезд на городской пляж со стороны пр. Абая по ул. Фролова, чтобы можно было спуститься к триатлон-парку.

- Эти проекты есть, их еще мои предшественники делали, - отметил Марат Жундубаев. - Планируется входная группа на ул. Фролова и парковка минимум на 500 машин. На разработку трех проектов - реконструкция пр. Абая от ул. Маяковского до ул. Фролова и от ул. Маяковского до ул. Набережной и строительство спуска с Набережной - понадобится около 1 млрд тенге.