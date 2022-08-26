Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ сегодня, 26 августа, встретился с журналистами местных СМИ, чтобы ответить на вопросы, которые больше всего волнуют горожан. Мы сгруппировали по темам самые интересные ответы.

Об уходе за деревьями

Как сообщил аким, что в городе планируется создать систему полива.

- Только на набережной вдоль Гашека она обойдется в 200-300 млн тенге, - пояснил Жундубаев. - Мы заключили договор со специалистами Ботанического сада, они сказали, что главное - полив. Сейчас они изучают почвы разных районов Костаная и с учетом этого будут давать рекомендации по посадкам.

Об общественном транспорте

На вопрос "НГ" о некомфортности автобусов "СарыаркаАвтоПром" аким города ответил, что в них действительно мало места.

- Насколько я знаю, частники планируют закупить около 50 больших автобусов, - сообщил Жундубаев. - Они будут более комфортабельны.

- А вы сами ездите на автобусах? - поинтересовалась журналист "НГ".

- Последний раз - только на экскурсионном, - ответил аким Костаная. - Не езжу, потому что нет времени. С работы либо хожу пешком, либо езжу на велосипеде. На автобусе ездит моя мама, на днях у нее не прошел электронный платеж, водитель ее не выпускал, пока не заплатил другой пассажир. Так что обо всех проблемах с автобусами я знаю. Считаю, что пассажиры должны платить с помощью любой карты, с телефона и так далее.

Аким Костаная сказал, что уже лет 5 не ездит на автобусах.



- Если нужно будет проверить работу автобусов, конечно, проеду, - отметил он. - Но, думаю, создам лишний ажиотаж, и не хочу создавать иллюзий.

На вопрос о новом тарифе для перевозчиков Марат Жундубаев ответил, что акимат поддержал повышение тарифа, потому что все дорожает: запчасти, дизельное топливо:

- В проекте это 100 тенге для пассажиров, которые пользуются электронным билетированием, и 170 тенге для тех, кто платит наличными. Но это еще проект, тариф должен утвердить общественный совет.

О гранитном бордюре

Марат Жундубаев заявил, что акимат снова рассматривает возможность установки гранитного бордюра на улицах Костаная.



- Почему бы нет? К примеру, на пр. Абая, - уточнил аким. - Нам сказали, что он в 10 раз дороже бетонного. Мы специально поинтересовались на Куртинском заводе: дороже всего в три раза и намного долговечнее. Простоит лет 100, ну 25 - точно.

Корреспондент "НГ" напомнила: он не особо долговечен и после статей в "НГ" акимат несколько лет назад отказался от него.

- Правильно, потому что вы не дали, - пошутил Марат Жундубаев. - На ул. Карбышева гранит стоит до сих пор, на других просто не пробовали. Хотим вынести этот вопрос на обсуждение жителей города в соцсетях СМИ. Проголосуют за - установим, нет - так нет. Давайте назовем это мини-референдумом по проблемным вопросам города. Обсудим не только гранит, инженерные сети и так далее.

Журналисты отметили, что это спорный метод обсуждения.

Об открытости чиновников

На встрече прозвучал вопрос от "НГ": почему руководители большинства отделов акимата недоступны? Особенно, когда нужен комментарий по проблемной теме.

- Все руководители отделов должны оперативно давать информацию, иначе создастся вакуум, начнутся домыслы, - ответил Жундубаев. - Я всем говорю, чтобы были на связи и сразу давали информацию. Я же не могу персонально каждому объяснять по всем вопросам.

- Тогда почему ваши подчиненные так не работают? - спросила корреспондент "НГ".

- Если не будут так работать, скидывайте претензии моему советнику и пресс-секретарю. В крайнем случае буду отвечать персонально, - заверил аким Костаная.

На вопрос о том, как часто он лично будет проводить встречи с журналистами, Жундубаев ответил: "По мере необходимости".