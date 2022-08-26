Владельцу частного сектора в любом случае понадобится в хозяйстве угловая шлифовальная машинка. Не обойтись без болгарки и при ремонте городской квартиры. Большой выбор техники для дома представлен на technodom.kz.

Здесь можно выгодно приобрести электроинструмент от:

Makita;

Bosch;

Вихрь;

Ресанта.

Широкий ассортимент интернет-магазина позволяет выбрать мощную УШМ для ежедневной работы и недорогую модель для нечастого домашнего использования. Кроме своего прямого предназначения, устройство может иметь дополнительные функции.

Мягкий пуск

Эта функция позволяет запускать электродвигатель УШМ на невысокой скорости. Это поможет избежать вибраций, что бывает очень важно при необходимости выполнения определенных работ. Кроме того, плавный пуск позаботиться об электропроводке. Если в доме старая проводка, а оборудование слишком мощное и не имеет такой функции, то электропроводка может попросту перегореть.

Балансировка диска

Как известно, режущие диски стираются неравномерно. Но если при резке это некритично, то при полировке может играть ключевую роль. В дорогих моделях болгарок используется система автоматического выравнивания диска. Это снижает биение и улучшает результаты работы.

Такая функция понадобится не только тем, кто делает ремонт в помещении. Автолюбители могут восстановить лакокрасочный слой машины без опасения повредить его.

Система удаления пыли

Любые работы с УШМ неизбежно приводят к образованию пыли, будь то дерево, металлическая стружка или опилки. Раньше нужно было использовать всяческие ухищрения, чтобы подключить строительный пылесос. В конструкции инструмента уже предусмотрена специальная форсунка, куда подключается пылесос.

Своевременное удаление загрязнений не просто способствует удобству и чистоте работы, но и заботится о самом инструменте. Пыль не попадает на двигатель, поэтому он служит дольше и не перегревается во время работы от засорения. Кроме того, сама насадка (режущий диск) прослужит как минимум в два раза больше.

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