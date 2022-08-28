Перекупщики массово вывозят новые автомобили из Казахстана в Россию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

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К примеру, таможня Татарстана сообщила, что с начала года в регион пригнали 237 авто из нашей страны. Хотя еще год назад цифра равнялась четырем единицам.

Дело в том, что в России намечается затяжной кризис в автомобильной промышленности: продажи новых машин там уже упали на 70 процентов на фоне повышения цен. Разница на одну и ту же модель по разные стороны границы начинается с миллиона рублей, говорят частные дилеры.

Рунет пестрит сайтами и форумами, на которых можно найти контакты и советы, как вывезти автомобиль из Казахстана.

Частный дилер из России, помогающий землякам с покупкой авто в Нур-Султане, рассказал, что достаточно найти казахстанца, который приобретет машину в автоцентре и отправит в РФ. По такой схеме мужчина уже продал более 50 легковушек и кроссоверов. Хотя начал работать только в июне.

"Первоначальным покупателем выступают казахстанские граждане, ну, формально. Чтобы произвести таможенную очистку, мы выплачиваем все пошлины таможенные в Казахстане. Оплачиваем все эти портовые услуги, потом ставим автомобиль на автовоз и везем в Россию", - рассказал консультант по покупке авто Олег Нурмухаметов.

Единственная трудность при этой схеме - конвертация рублей в тенге. Так как российские банки, в отличие от казахстанских, переводят деньги по "невыгодному" курсу, пояснил частный дилер.

"Мои рубли вам зачислят по курсу, очень отличному от того, что дают обменники, Сбербанк, по-моему, по шесть рублей меняет, и тогда выгода перестает вся быть", - заявил Нурмухаметов.

Дилер признался, что с казахстанцами приятно иметь дело. По его мнению, наша страна становится автомобильным хабом.

"Надо отдать должное, я не сталкивался с обманом со стороны казахстанцев, перекупов. То есть, если мы договорились за цену, по рукам ударили, отправили задаток - все. Казахстан же сейчас вообще автомобильным хабом таким становится. У вас есть порты, и в эти порты приходит очень много машин транзитных, которые для казахстанского рынка и не подразумевались", - заявил Нурмухаметов.