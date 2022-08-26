Антикоррупционная служба рассказала о расследовании в отношении бывшего главы Минкульта и директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы и других лиц по фактам хищения бюджетных средств в особо крупном размере и злоупотребления должностными полномочиями, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

По данным Антикора, расследование проводится по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира", а также на проекты "Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов" и "Оцифровка национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан".

Кроме того, антикоррупционное ведомство проверяет причастность Мухамедиулы к передаче в собственность аффилированных лиц "Республиканской школы высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта", АО "Казак энциклопедиясы" и ТОО "Казахстанский научно-исследовательский институт культуры" в период его нахождения на должности министра культуры.

"Предварительная сумма ущерба государству по расследуемым уголовным делам составляет порядка 7 миллиардов тенге. Срок ареста Арыстанбека Мухамедиулы продлен до четырех месяцев, до 26 сентября", - говорится в сообщении.

16 мая стало известно, что Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Нацмузея по признакам хищения 146 миллионов тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира". Кроме того, по данным Антикора, при реализации в 2017-2018 годах проекта "Создание 3D-моделей объектов, включенных в общенациональный перечень для популяризации объектов на информационных ресурсах" Нацмузей необоснованно завысил стоимость работ на 1,2 миллиарда тенге.