Мне пришлось служить срочную службу в Советской Армии и работать в МВД, тоже при Советской власти. В последнее время в средствах массовой информации все чаще пишут о ляпах, допускаемых людьми в погонах. Я поинтересовался - а во сколько налогоплательщикам обходится их содержание и отрабатывают ли они эти деньги? И вот что из этого получилось.

В 2021 году Комитету национальной безопасности выделялось более 228 млрд тенге. После январских событий этого года, когда КНБ проморгало боевиков, а их шеф был задержан по статье «Измена Родине», я бы не рискнул говорить, что эти миллиарды потрачены разумно.

Министерство обороны Казахстана в прошлом году получило из бюджета 296 млрд тенге. Что мы имели в результате? Хищения, взятки, разрушение взрывом города Арысь. Вообще с военными ситуация интересная. Помнится, несколько лет назад они буквально опозорились - военный вертолет совершил посадку прямо на автостраду. У водителя остановившегося большегруза военный летчик уточнил - где расположена деревня N. Оказывается, проходило ученье и у вертолетчиков было задание «разбомбить» этот населенный пункт. Об этом сообщалось в республиканских СМИ. Или возьмем наш военно-морской флот. Зачем на Каспийском море содержать целый военный флот? В царской России и при Советской власти на Каспии всегда была флотилия, а не флот. А флот нужен только для того, чтобы получать повышенное финансирование. И вообще нам бояться некого. Назарбаев вручил судьбу страны иностранцам, передав в их руки разработку полезных ископаемых. А их хватит надолго. Так что нападать на нас никто не будет. Воевать с Казахстаном - значит воевать с США, Европой, Китаем. Кто рискнет?

Идем дальше. Агенство по делам госслужбы и противодействию коррупции израсходовало в 2021 году 19,45 млрд тенге. Необходимая служба, никто не спорит. Ну а как там эти деньги расходовались, говорит такой факт. Я не знаю, существует такой департамент сейчас, но раньше он был. Я говорю о департаменте добропорядочности в антикоррупционной службе. В декабре 2019 года начальник этого департамента Данияр Сапирбаев сообщил журналистам, что зарабатывает 240-270 тысяч тенге в месяц, в зависимости от количества рабочих дней (сдельная оплата что ли?). Однако оказалось что фактически он получал ежемесячно 450 тысяч тенге. Да и отпускные чиновнику в 3 млн тенге он считал нормальным явлением. Вот такая добропорядочность.

350 млрд тенге расходовало за год Министерство внутренних дел Казахстана. Меня шокировало сообщение Kazinform от 25 июля 2022 года: «При задержании женщина оказала сопротивление полицейским и не подчинилась законным требованиям стражей порядка. Для задержания и последующего доставления подозреваемой в отдел полиции впервые были привлечены сотрудницы специального отряда быстрого реагирования. Благодаря профессиональным действиям сотрудниц полиции гражданка была задержана». Оказывается у нас существует женский спецназ. Я смог придумать только один случай, когда его можно было бы применять. Это когда надо задержать преступницу в общей женской бане, а нет терпения дождаться, пока она помоется. Сколько лет уже существует женский спецназ и во сколько он обошелся бюджету, не сообщается. Раньше на задержания ездили лейтенантики с сержантским составом. А теперь кинь камень и попадешь в майора, подполковника или полковника. А это повышенные расходы, так как их зарплата несравнима с сержантской

Может пора начать экономить? Экономить - не значит расходовать мало, это значит расходовать разумно.