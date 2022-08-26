Бетономешалка – полезное оборудование для дома. Сейчас можно купить недорогую компактную установку, которая поможет на разных этапах строительства. Это избавит от необходимости перемешивания рабочего раствора вручную, позволяет подготовить достаточное количество материала. Купить бетономешалку от известного производителя всегда можно в интернет-магазине TSSP.

Оборудование по типу действия

Всего существует 2 типа устройств. Это:

гравитационные модели;

принудительного типа.

В первом типе вращается барабан с прочно зафиксированными внутри лопастями. Составляющие компоненты раствора поднимаются с помощью этих лопастей и опускаются под действием силы тяжести. Происходит тщательное перемешивание материала.

В моделях принудительного типа барабан стоит на месте, а вращаются только лопасти. Такое оборудование обладает высокой мощностью, расходует больше энергии при работе. При малом объеме работ использовать такое оборудование нерационально. Но если речь идет о строительстве большого дома, то лучше выбрать именно бетономешалки принудительного типа.

По особенностям привода

Привод установок также может отличаться. Оборудование может иметь:

венец;

редуктор.

В первом случае двигатель вращает барабан с помощью венца, зубья которого расположены по окружности бака. Главное преимущество такой конструкции – простота. При износе детали легко заменить без особых финансовых потерь. Износ связан с постоянным попаданием на зубья бетона, песка, камня, пыли и других загрязнений.

В редукторных устройствах усилие от двигателя передается через особый механизм. Для защиты от износа он защищен специальным кожухом. Такое оборудование считается более выносливым, так как весь механизм находится над барабаном, но при поломке одного из компонентов редуктора предстоит дорогостоящий ремонт.

Для небольшого объёма работ в TSSP лучше заказать бетономешалку с венцовым механизмом. Она хоть и сильнее шумит во время перемешивания, но стоит заметно дешевле, а поломки легко устраняются.

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