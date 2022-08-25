Современный смартфон обладает универсальностью и способен заменить множество других электронных девайсов. В их числе и плеер, и игровая консоль, и даже фотоаппарат. Ведь для того, чтобы делать яркие и красивые фото, сейчас помимо навыков самого фотографа достаточно хорошего смартфона (если вы хотите приобрести такой, то интернет-магазин электроники Freedom Mobile World к вашим услугам). Более того, большинство смартфонов помимо основной камеры содержат еще и фронтальную, на которой мы остановимся подробнее.

Что это такое?

Фронтальная камера — это дополнительная камера, которая находится на лицевой части смартфона в верхней части дисплея. Однако в ряде случаев есть исключения. Например, фронтальная камера может находится в нижней части дисплея, как в некоторых моделях Xiaomi. В некоторых моделях смартфонов Xiaomi, Oppo, Vivo и Samsung фронтальная камера может быть спрятана под экраном, но при этом она сохраняет все свои функции.

Для чего нужна фронтальная камера

Фронтальная камера нужна для нескольких случаев. А именно:

для видеозвонков и собеседований, когда вам нужно видеть лицо вашего собеседника и другие элементы интерфейса устройства — например, если вам прислали документ, с которым нужно ознакомиться во время видеозвонка;

для записи видеороликов и трансляций;

для того, чтобы делать селфи и радовать ими подписчиков в соцсетях — неудачных фото будет гораздо меньше, если вы будете видеть себя в процессе фотографирования;

для игр и приложений, чья специфика разработана под фронтальную камеру — например, смотрясь в гаджет, можно примерять на лицо спецэффекты;

для разблокировки смартфона с помощью лица владельца;

для распознавания закрытия глаз — некоторые современные смартфоны таким образом определяют, что владелец уснул с ним на руках, и отключаются, чтобы сэкономить электроэнергию.

При этом прогресс и цифровизация не стоят на месте, и набор функций и возможностей для реализации фронтальной камеры постепенно увеличивается.

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