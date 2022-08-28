В январе-июне 2021 года Казахстан вошёл в топ-3 стран по частоте обращений в Google с просьбами о блокировке контента, передает Informburo.kz.

С 2014-го по апрель 2022 года в Казахстане заблокировали более 95 тысяч сайтов, из них в одном только 2021 году – 13 200 сайтов, сообщает Ranking.kz.

42% блокировок приходятся на сайты с признаками пропаганды культа жестокости и насилия, суицида и порнографии. Доступ к 33% сайтов с территории Казахстана ограничили за пропаганду терроризма и религиозного экстремизма.

По данным Google, в январе-июне 2021 года Казахстан вошёл в топ-3 стран по частоте обращений с просьбами о блокировке контента. Мировыми лидерами в этом плане стали Индонезия и Россия.

С 2011 года Казахстан обращался в Google 532 раза, прося удалить более 260 тысяч материалов. Их значительная часть приходится на видео с хостинга YouTube. При этом если в 2011 году Казахстан обращался в корпорацию единожды, то в 2021 году – уже 159 раз. С 2019 года количество обращений росло в 1,8 раза в год.

"В 2017 году 101 запрос на удаление содержал более 146 тысяч фрагментов контента, что стало абсолютным рекордом. В 2018 году количество фрагментов контента в запросе на удаление уменьшилось до 5900, а в 2021 году снова выросло до 67,5 тысячи", – рассказывают аналитики.

В 57% обращений в Google за 10 лет Казахстан указывал на угрозу национальной безопасности, в 21% – на критику в адрес власти. При этом корпорация отнюдь не всегда выполняла просьбы – к примеру, за июль-декабрь 2021 года Google отклонил 94,9% запросов Казахстана.