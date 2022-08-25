Стали известны размеры минимальной зарплаты, пенсии и МРП в 2023 году
25 августа 2022, 10:25 | Государство
Проект закона "О республиканском бюджете на 2023–2025 годы" подготовили в Министерстве финансов. Документ опубликован на официальном портале "Открытые НПА", передает Tengrinews.kz.
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Согласно проекту с 1 января 2023 года:
- минимальный размер заработной платы составит 60 000 тенге;
- минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 21 907 тенге;
- минимальный размер пенсии – 53 076 тенге;
- месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 3 450 тенге;
- величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат составит 40 567 тенге.
Кроме того, согласно документу будет установлено, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров с 1 января 2023 года на 10,5 процента.
Также размер взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование, подлежащих уплате в ФСМС, составит 1,8 процента от объекта исчисления взносов государства.
Законопроект размещен на сайте для публичного обсуждения до 8 сентября 2022 года.
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