5 августа в доме № 33/1 по пр. Абая произошло ЧП - во время опрессовки системы отопления в подвале случился порыв, из-за чего пострадали 10 квартир. Этот дом уже почти год как отказался от услуг ПКСК и создал свое простое товарищество. Владельцы пострадавших квартир обвиняют в аварии председателя ПТ Галину КАПЫЛОВУ и требуют от нее компенсировать ущерб. Есть проблемы и с финансовой отчетностью в товариществе. Что делать, обсуждали на общем собрании 22 августа.

Жительнице дома Ирине ПОЛУЯНОВОЙ очень повезло - в момент хлопка она находилась дома.

- Была полная тишина, и вдруг произошел взрыв, - вспоминает Полуянова. - У меня однокомнатная квартира, и раковина находится в жилой зоне. Взрыв был настолько сильным, что открылись двери столешницы под раковиной, а в потолок била двухметровая струя воды. Я среагировала быстро и перекрыла воду у себя в квартире. Позже я выяснила, что прорвало шланг горячей воды, дырка была размером с мой ноготь. За эти несколько секунд примерно 20 литров воды залили помещение.

Дырка размером с ноготь у шланга в квартире Ирины Полуяновой / Фото из личного архива

Когда Ирина вымыла пол, в общем чате дома уже вовсю обсуждали аварию. Как оказалось, шланги и трубы порвались в других квартирах, в том числе тех, где хозяева были на работе и не смогли перекрыть оперативно воду.

- Была паника, начали искать и собирать мужчин, которые бы спустились в подвал, чтобы перекрыть задвижку, - вспоминает Ирина. - В общем, вода лилась по квартирам около часа. У меня пострадали линолеум, деревянные детали кухонного гарнитура и сантехника. Ущерб примерно 60 000 тенге. В другой квартире - деревянный пол, через который, как из дуршлага, в течение часа топило нижние этажи и магазин. Какой там ущерб, сложно понять, потому что сильно пострадал потолок.

Жильцы рассказали, что весь год пытались привести свой дом в порядок после того, как отказались от услуг ПКСК. Планировали, что сделают ремонт и устранят последствия бездействия кооператива, после чего смогут воспользоваться услугами ближайшей сервисной компании. Что делать после аварии, никто не знает. Да и ущерб общедомовому имуществу еще до конца не оценен.

По мнению жильцов, председатель ПТ «знала о проводимой в городе опрессовке, но никаких мер не приняла, не прислала сантехников проверить задвижки в подвале».

Елена Баева просила председателя ПТ возместить стоимость обоев и клея / Фото Георгия ГОВОРОВА

- Мы приглашали Капылову, говорили с ней о том, что это ее вина в аварии, - говорит Елена БАЕВА. - Мы же понимаем, что все в нашем доме не миллионеры. Кому-то нужно краску купить, у меня сильно пострадали обои, их нужно переклеить. Мы предложили ей хотя бы по минимуму оплатить ремонт - купить клей и обои. Она сначала согласилась, написала расписку, а через неделю решила, что возмещать ущерб будет ПТ. Оценку реального ущерба мы не проводили, но, наверное, теперь закажем.

Во время общего собрания жильцы сформулировали три требования: они хотят увидеть отчет ревизионной комиссии, подготовить дом к отопительному сезону и получить компенсацию от председателя.

Галина Капылова (слева) и Анара Мендыбаева (справа)

- Финансовая отчетность, на наш взгляд, велась недобросовестно, - отмечает член совета дома Анара МЕНДЫБАЕВА. - Чеки есть всего на 278 000 тенге, а на 633 000 тенге фискальные чеки просто отсутствуют. Там просто распечатки, что Галина Капылова переводила деньги. За что и куда, непонятно, потому что все они написаны от руки. Даже поступления от жильцов не подтверждаются их подписями в амбарной книге. Мы обращали на это внимание Капыловой. Мы собирали деньги на ремонт кровли, подвала и подготовку отопительного сезона. Разговора о приоритете в замене задвижек не было, поэтому решили чинить крышу. Если бы проблема была с задвижкой, то воду бы мы в подвале так просто не перекрыли.

Председатель ПТ «Абая 33/1» Галина Капылова сообщила «НГ», что вину за порыв не отрицает.

- У нас сантехник вольнонаемный, который еще зимой предупреждал, что задвижки у нас не держат, - пояснила она. - Когда случился порыв, я подъехала на место. Из подвала вышел сантехник и сообщил об аварии. Деньги на замену задвижек в кассе были, но у меня их забрали жители дома, чтобы отремонтировать, запенить крышу. После порыва с меня потребовали возместить ущерб. Юрист объяснил мне, что компенсацию должно выплатить ПТ. Не я же лично топила своих соседей! В ПТ есть около 200 000 тенге, которые можно потратить на эти цели. В КТЭК мне сказали, что сработал человеческий фактор. Что касается претензий по финансовой части, я могу объяснить. У нас люди могли сдавать за 2 или 3 месяца. Я эту сумму делила на две части. Мне теперь говорят, что я неправильно делала. Выписку с «Каспи Банка» я без проблем предоставила. Неподтвержденные деньги - это те, которые люди сдавали наличкой. Претензии ко мне стали поступать только после потопа.

Жители долго ругались с председателем. Ее полномочия действительны до 1 октября, но уже сейчас Капылова говорит, что больше не будет занимать должность. В конце встречи на эмоциях она отдала все документы Мендыбаевой.

На собрание пригласили специалиста отдела жилищных отношений акимата Костаная Сайлау АСЫЛБАЕВА. Он долго призывал жителей не ругать Галину Сергеевну, говорил, что она старается выполнять свои обязанности добросовестно и не хотела устраивать аварию, а без Капыловой возникнут затруднения в подготовке к отопительному сезону. Отвечая на вопрос корреспондента «НГ» о том, какой кризис вызвала первая серьезная авария в новообразованном товариществе, Асылбаев ответил:

- Наконец люди поняли, что в их проблемах виноваты они сами, а не ПКСК или акимат. Людям нужно было включаться дальше по полной программе. Этого и добиваемся мы, закон! Есть собственники дома, подвал - их собственность. Председателю нужно помогать. Закон начинает работать, ведь только если жильцы будут заботиться о собственности, тогда она будет иметь цену. Сейчас мы, конечно, пройдем сквозь вот такие вот склоки на собраниях, набьем шишки на собственных ошибках, но дальше будет лучше!

Пока же жильцы готовятся к судебным разбирательствам со своим председателем. Одновременно обсуждают, как разделить обязанности, чтобы подготовиться к зиме. При этом кандидатов заменить Капылову на ее посту в доме просто нет.