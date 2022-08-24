На парковке возле Казахско-Французского центра сегодня, 24 августа, утром собралось около 10 человек в военной форме и с флагами Казахстана. Подъехали три автомобиля, их пассажиры держали флаги Казахстана и еще один - с надписью «El Tiregi» (название незарегистрированной в Казахстане партии - "НГ").

Около 20 человек в военной форме и с флагами Казахстана собрались возле памятника Байтурсынову

Члены ОО «Союз ветеранов (участников боевых действий на таджико-афганской границе и других военных конфликтов)» 23 августа выехали из Нур-Султана и сегодня в 11.00 возложили цветы к памятнику А. Байтурсынову в Костанае. Далее по маршруту - Актобе, Уральск, Атырау и Актау. А за границей РК - Азербайджан, Иран, Нахичеванская автономная республика в составе Азербайджана и закончится автопробег в Турции.

- Сегодня мы почтили память нашего уважаемого общественного деятеля Ахмета Байтурсынова - человека, который ратовал за независимость Казахстана и думал о нашем народе, он был членом партии «Алаш», - выступил с речью председатель Союза ветеранов Мурат МУХАМЕДЖАНОВ. - На таких героев должна равняться наша молодежь! Мы не должны быть чьими-то рабами. Сегодня есть люди, которые нами манипулируют. Идет возрождение Советского Союза - недавно об этом заявил министр обороны России Шойгу, об этом заявляют некоторые российские политические деятели и депутаты Госдумы, например, Федоров, Никонов. После таких высказываний мы поняли, что необходимо перестраивать взаимоотношения с РФ. Пока у руля сидит Путин, мы должны объединяться с тюркскими странами. Наша цель - военно-патриотическое воспитание молодежи в духе нового казахстанского патриотизма, поднятие роли вооруженных сил Казахстана.

Памятник Байтурсынову был выбран участниками пробега, так как он боролся за независимость Казахстана

Кроме флагов Казахстана, участники несли флаги «Союза ветеранов» и флаги с восьмиконечными звездами и полумесяцами.

Мурат Мухамеджанов указывает на флаг с восьмиконечной звездой и полумесяцем - символы тюркского мира

- Эти звезды объединяют наши тюркские и мусульманские страны: Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Турцию, Туркменистан и Казахстан, - пояснил журналистам Мухамеджанов. - Мы должны сделать все, чтобы наша родина была в безопасности. И мы видим это возможным только с помощью сближения с тюркскими-мусульманскими странами, с объединением «Туран» (предполагаемое объединение тюркских стран - «НГ»). У нас должно быть свое мусульманское, тюркское НАТО. Я считаю, что назрела необходимость в создании таких военных союзов и блоков!

В конце мая 2022 года СМИ со ссылкой на пресс-службу ДП Актюбинской области сообщали, что Мурат Мухамеджанов в Актобе демонстративно сорвал герб СССР с монумента, установленного в память о военных пограничниках. Тем самым, подчеркнули в пресс-службе, «он проявил неуважение, оскорбив память военнослужащих погибших защищая рубежи родины». А в конце июня вместе с другими участниками боевых действий на таджикско-афганской границе присоединился к несанкционированному митингу, устроенному незарегистрированной партией El Tiregi в Нур-Султане. Митингующие требовали отставки правительства и некоторых депутатов мажилиса.

Фото Андрея СКИБЫ