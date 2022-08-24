Роль педагогов на себя примерят 5000 блюстителей порядка по всей республике, передает Informburo.kz.

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Полицейские будут проводить в школах Казахстана занятия по безопасности и профилактике правонарушений. В частности, они будут учить детей правильно вести себя в экстренных ситуациях. Об этом говорилось на совещании министров просвещения и внутренних дел, сообщает пресс-служба Минпросвещения.

"С начала сентября более 5000 сотрудников полиции придут в школы и будут проводить необходимые занятия. Педагоги, завучи, директора школ будут активно участвовать в этой работе", – сказал министр просвещения Асхат Аймагамбетов.

Он попросил полицию усилить дежурство возле школ и завершить проверку школьных автобусов и систем безопасности. Министр также напомнил, что в требования к охранным фирмам, работающим с организациями образования, включили пункты о необходимости понимания школьной специфики и уменьшения кадровой текучести среди школьных охранников. В свою очередь, глава МВД Марат Ахметжанов сообщил, что во время полицейской работы в школах он лично посетит одну из гимназий Нур-Султана.

Асхат Аймагамбетов отдельно остановился на вопросе видеонаблюдения в школах. По данным акиматов, все учебные заведения уже оснастили видеокамерами. Однако проверки продемонстрировали, что некоторые камеры не работают, а некоторые не подключены к центрам оперативного управления. Министр подчеркнул, что важно не количество камер, а фактический охват учащихся видеонаблюдением.