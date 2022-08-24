Тело убитого мужчины обнаружили в его доме в Костанайской области
24 августа 2022, 10:13 | Криминал
Труп 61-летнего жителя села Глебовка в Денисовском районе с признаками насильственной смерти был обнаружен 22 августа в 11.00. Об этом сегодня, 24 августа, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Иллюстративное фото pixabay.com
- В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен ранее судимый 60-летний мужxина. С целью его задержания проводятся розыскные мероприятия на местах возможного пребывания подозреваемого, - сообщили в ДП.
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