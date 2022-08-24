Фуру с контрафактной обувью задержали в Троицком районе, сообщили в пресс-службе Челябинской таможни. Она следовала из Казахстана в Екатеринбург, передает MK.ru.

Фото: Челябинская таможня

Как пояснил заместитель начальника Челябинской таможни Станислав Васев, во время досмотра в грузовом автомобиле было обнаружено более 4 тысяч пар обуви без обязательной маркировки. Среди них более тысячи поддельных «Louis Vuitton», «Gucci», «Dior», «Nike», «Ecco» и других мировых брендов.

Ущерб правообладателям торговых марок составил 10 миллионов рублей.

Контрафактную продукцию изъяли сотрудники полиции.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел. За незаконное использование чужих логотипов и перевозку немаркированной продукции контрабандистам грозит весомый срок лишения свободы и крупные штрафы с конфискацией незаконных товаров.