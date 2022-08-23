56-летняя женщина более 10 лет нарушала законодательство, имея двойное гражданство. За это она должна теперь выплатить более 600 тысяч тенге.

- Специализированным судом по административным делам города Рудного привлечена к ответственности женщина, которая более 10 лет имела гражданство Республики Казахстан и Российской Федерации. Теперь она должна выплатить штраф в размере 612 тысяч тенге, - пояснил начальник отдела управления миграционной службы ДП Костанайской области Ринат СЫЗДЫКОВ.

В миграционную службу области регулярно поступают сведения от заинтересованных государственных органов о наличии у тех или иных граждан двойного гражданства. И сотрудники миграционной службы соответственно проверяют эту информацию.

- Проводится совместная работа с государственными центрами по выплате пенсий в части выявления лиц, получающих пенсионные выплаты в Казахстане и одновременно на территории иностранного государства, сотрудниками Пограничной службы КНБ РК, а также другими государственными органами, - резюмировал Сыздыков.

Как отметили в полиции, за 7 месяцев этого года к административной ответственности привлечены 39 граждан, из которых 7 выдворены за пределы страны с ограничением права в течение 5 лет въезжать на территорию Казахстана