Среди множества используемых на кухне устройств мясорубки считаются наиболее востребованными. Особое место эти агрегаты занимают и в ассортименте многих компаний, производящих кухонное оборудование. Ресурс https://kenwood.kz/category/myasorubki позволит приобрести одни из самых надёжных мясорубок.

Почему мясорубки от Kenwood так популярны

Прежде всего, дело в ответственном подходе компании-производителя к товару и покупателю. Свою роль играет высокое качество запчастей, способных долгое время выполнять поставленную задачу. Кроме того, компания гарантирует надёжность своей продукции.

Особенности мясорубок

Мясорубки Kenwood могут иметь металлический или пластиковый корпус.

Чем интересны мясорубки с металлическим корпусом:

Отличаются высокой надёжностью, которую во многом обеспечивает нержавеющая сталь. Отдельные детали подобных мясорубок можно промыть в посудомоечной машине. Обеспечивают высокую производительность, позволяя справится с 3 кг мяса за минуту. Как модель MG 720, так и модель MG 520 дают возможность очистить шнек от оставшихся жил без разборки всей конструкции. Для всех моделей мясорубок в металлическом корпусе предусмотрены специальные диски с отверстиями разной величины для отпуска фарша. В наиболее продвинутых моделях имеются насадки, что позволяют шинковать мясо на ломтики (кубики) для колбасок или кебабов.

Особенности мясорубки с корпусом из пластика:

Цена на нее чуть ниже, чем у цельнометаллической мясорубки. Основные рабочие детали выполнены из той же нержавеющей стали, что обеспечивает высокую их прочность и долгий срок службы. Доступны дополнительные модули для установки на мясорубку. В комплект может быть включена тёрка для овощей или сыра.

Безопасность при работе с мясорубками Kenwood

Компания предусмотрела защиту техники и её хозяина. Оборудование надёжно защищено от попадания влаги в электрическую часть механизма. Двигатель имеет предохранитель от перегрузок при непрерывной работе. Предусмотрены пластиковые (а у некоторых моделей – металлические) толкатели, чтобы избежать повреждения пальцев руки при загрузке продуктов в мясорубку.

Мясорубки Kenwood – это необходимый элемент кухни. Без такого агрегата куда сложнее приготовить мясные блюда: котлеты, мясную начинку, заготовки для жаркого и т.д. Упрощение работы позволит хозяевам дома сэкономить больше времени для отдыха.

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