Шымкент – город республиканского значения, ведущий промышленный, торговый и культурный центр Казахстана. Здесь сосредоточены десятки учебных заведений: университеты, институты, академии и колледжи. В Шымкенте престижно учиться, работать, развивать бизнес. Именно поэтому в административный центр ежегодно приезжают казахстанцы из других городов. Как происходит продажа квартир в Шымкенте и какие условия покупки жилья в ЖК, читайте далее.

Квартиры в новостройках Шымкента

Город стремительно развивается и жилое строительство не стоит на месте. Застройщики осваивают новые районы, возводя многоэтажные дома, жилые комплексы и коттеджи. Рынок недвижимости составляют:

Функциональные смарт-студии.

Уютные двухкомнатные квартиры.

Трехкомнатные квартиры для семейных пар.

Просторные апартаменты 4+.

Несмотря на высокую стоимость жилья в городе, ценовой диапазон достаточно широк. Однокомнатная квартира эконом-класса площадью до 40 кв. м на стадии строительства будет стоить от 12, 31 млн тенге. «Однушка» 47 кв. м бизнес-класса в строящемся доме обойдется от 21,2 млн тенге. То есть, предложения есть на любой бюджет.

Как сэкономить при покупке квартиры

Застройщики при поддержке со стороны государства предлагают покупателям гибкие условия покупки. Чтобы приобрести жилье не обязательно иметь на руках всю сумму. Можно рассмотреть действующие программы по снижению финансового бремени:

Программа «7-20-25», предполагающая первоначальный взнос в размере 20% от стоимости квартиры. Оставшаяся сумма выплачивается по ставке 7 % в год без дополнительных комиссий. Максимальный срок такой ипотеки 25 лет.

Программа помощи многодетным семьям или семьям, воспитывающим ребенка-инвалида. Первоначальный взнос в данном случае составляет 10% от стоимости жилья.

Программа помощи молодым семьям, предусматривающая кредитование под 6% годовых.

И это далеко не все действующие программы в РК. Подробную информацию по условиям участия можно получить у представителей застройщика, в отделе продаж.

Казахстанцам, которые готовы сразу выплатить всю сумму за жилье, застройщики предлагают приятные бонусы. Это может быть скидка на квадратные метры, бесплатное паркоместо, дизайнерский проект в подарок и т.д.

Как найти недорогую квартиру в ЖК

Чтобы оценить возможности приобретения жилья, можно зайти на сайт поиска недвижимости Homsters. При указании города поисковая система предложит все актуальные предложения. Удобно, что к каждому объекту прилагается подробное описание с указанием цены, возможных вариантов покупки. Таким образом покупатель сможет сопоставить свои финансовые возможности с ситуацией на рынке и спланировать последующие действия.

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