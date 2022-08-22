Вечером 21 августа на пульт «102» отдела полиции Костанайского района обратилась жительница города Тобыл и сообщила о пропаже своего несовершеннолетнего ребенка.

7-летняя девочка в 20:50 ушла из дома в неизвестном направлении. По словам матери, это не первый случай.

- Получив сообщение, личный состав незамедлительно приступил к поискам. Был организован ситуационный штаб, где распределены все силы и средства по городу с проческой всех прилегающих улиц к месту проживания. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в течении двух часов ребенок был найден и передан семье, - сообщил и. о. начальника отдела полиции Костанайского района подполковник полиции Мухтар ДЖАРМУХАМЕДОВ.

Девочку обнаружили в кустах в 900 метров от дома с помощью служебно-розыскной собаки по кличке Алладин. Как оказалась, девочка заблудилась.

Мать найденной девочки поблагодарила сотрудников полиции.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО