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В чьих домах отключат свет на этой неделе в Костанае?

22 августа 2022, 16:34 |  ЖКХ

План работ Костанайской горэлектросети с 22 по 27 августа опубликовала служба IKomek в своем Instagram. На этой неделе электроэнергию будут отключать в пяти районах города.

Иллюстративное фото Pixabay.com

Отключение коснется потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

мкр. Береке (ремонтные работы)
с 22 по 24 августа с 09:00 до 19:00

Спальный сектор:

  • мкр.Береке 56, 56б, 56а, 67, 67а, 67б, Жулдыз 5

КТП-23 (ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ)
с 22 по 27 августа с 10:00 до 17:00

Частный сектор:

  • ул. Маяковского 63-85, 83/1,81/1-81/8, 91а,79а,77/1,
  • ул. Беды 3-9,
  •  ул. Кирпичная 30-61,
  • ул. Дачная 87/1-87/15, 15а, 91а, 91б,
  • ул. Комарова 3-11, 83/2- 83/12,
  • ул. Джамбула 38-87,
  • пр. Абая 70-92,
  • ул. Маяковского 75-102.

ТП-26 (ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ)
с 22 по 27 августа с 10:00 до 17:00

  • Музыкальная школа по ул. Козыбаева 37,
  • ТОО «Стикс».

Частный сектор:

  • ул. Павлова 42/3-42/10, 107а, 107, 99-125,
  • ул. Козыбаева 21-36,
  • ул. Чехова 38-68, 48/2-48/8, 50/3-50/11,
  • ул. 1 Мая 37-53, 42/1- 42/10.


КТП-21 (работы на подстанции)
22 августа с 10:00 до 19:00

  • Оружейная палата по пр. Назарбаева 115,
  • детский сад по пр. Назарбаева 102,
  • магазины «ЮГ», «У Кузьмича», «Алина», «Фрукты», «Айым».

Спальный сектор:

  • ул. Шевченко 47.

Частный сектор:

  • ул. Пролетарская 112-136,
  • ул. Козыбаева 172-206,
  • ул. Байтурсынова 143-176, 149/1-149/13,
  • ул. Баймагамбетова 190-297,
  • пр. Назарбаева 98-130.

Светофор:

  • пр. Назарбаева – ул. Баймагамбетова

ТП-307 (работы на подстанции)
23 и 26 августа с 10:00 до 19:00

  • Детский сад «Бобек» по ул. Шаяхметова 153а.

Спальный сектор:

  • ул. Бородина 142,144,
  • пр. Назарбаева 139,137/1,
  • ул. Шевченко 130,
  • ул. Шаяхметова 149.