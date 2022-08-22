План работ Костанайской горэлектросети с 22 по 27 августа опубликовала служба IKomek в своем Instagram. На этой неделе электроэнергию будут отключать в пяти районах города.

Иллюстративное фото Pixabay.com

Отключение коснется потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:



мкр. Береке (ремонтные работы)

с 22 по 24 августа с 09:00 до 19:00

Спальный сектор:

мкр.Береке 56, 56б, 56а, 67, 67а, 67б, Жулдыз 5

КТП-23 (ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 22 по 27 августа с 10:00 до 17:00

Частный сектор:

ул. Маяковского 63-85, 83/1,81/1-81/8, 91а,79а,77/1,



ул. Беды 3-9,

ул. Кирпичная 30-61,



ул. Дачная 87/1-87/15, 15а, 91а, 91б,



ул. Комарова 3-11, 83/2- 83/12,



ул. Джамбула 38-87,



пр. Абая 70-92,



ул. Маяковского 75-102.

ТП-26 (ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 22 по 27 августа с 10:00 до 17:00

Музыкальная школа по ул. Козыбаева 37,

ТОО «Стикс».

Частный сектор:

ул. Павлова 42/3-42/10, 107а, 107, 99-125,



ул. Козыбаева 21-36,



ул. Чехова 38-68, 48/2-48/8, 50/3-50/11,



ул. 1 Мая 37-53, 42/1- 42/10.



КТП-21 (работы на подстанции)

22 августа с 10:00 до 19:00

Оружейная палата по пр. Назарбаева 115,



детский сад по пр. Назарбаева 102,



магазины «ЮГ», «У Кузьмича», «Алина», «Фрукты», «Айым».

Спальный сектор:

ул. Шевченко 47.

Частный сектор:

ул. Пролетарская 112-136,



ул. Козыбаева 172-206,



ул. Байтурсынова 143-176, 149/1-149/13,



ул. Баймагамбетова 190-297,



пр. Назарбаева 98-130.

Светофор:

пр. Назарбаева – ул. Баймагамбетова

ТП-307 (работы на подстанции)

23 и 26 августа с 10:00 до 19:00

Детский сад «Бобек» по ул. Шаяхметова 153а.

Спальный сектор: