В чьих домах отключат свет на этой неделе в Костанае?
22 августа 2022, 16:34 | ЖКХ
План работ Костанайской горэлектросети с 22 по 27 августа опубликовала служба IKomek в своем Instagram. На этой неделе электроэнергию будут отключать в пяти районах города.
Иллюстративное фото Pixabay.com
Отключение коснется потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
мкр. Береке (ремонтные работы)
с 22 по 24 августа с 09:00 до 19:00
Спальный сектор:
- мкр.Береке 56, 56б, 56а, 67, 67а, 67б, Жулдыз 5
КТП-23 (ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ)
с 22 по 27 августа с 10:00 до 17:00
Частный сектор:
- ул. Маяковского 63-85, 83/1,81/1-81/8, 91а,79а,77/1,
- ул. Беды 3-9,
- ул. Кирпичная 30-61,
- ул. Дачная 87/1-87/15, 15а, 91а, 91б,
- ул. Комарова 3-11, 83/2- 83/12,
- ул. Джамбула 38-87,
- пр. Абая 70-92,
- ул. Маяковского 75-102.
ТП-26 (ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ)
с 22 по 27 августа с 10:00 до 17:00
- Музыкальная школа по ул. Козыбаева 37,
- ТОО «Стикс».
Частный сектор:
- ул. Павлова 42/3-42/10, 107а, 107, 99-125,
- ул. Козыбаева 21-36,
- ул. Чехова 38-68, 48/2-48/8, 50/3-50/11,
- ул. 1 Мая 37-53, 42/1- 42/10.
КТП-21 (работы на подстанции)
22 августа с 10:00 до 19:00
- Оружейная палата по пр. Назарбаева 115,
- детский сад по пр. Назарбаева 102,
- магазины «ЮГ», «У Кузьмича», «Алина», «Фрукты», «Айым».
Спальный сектор:
- ул. Шевченко 47.
Частный сектор:
- ул. Пролетарская 112-136,
- ул. Козыбаева 172-206,
- ул. Байтурсынова 143-176, 149/1-149/13,
- ул. Баймагамбетова 190-297,
- пр. Назарбаева 98-130.
Светофор:
- пр. Назарбаева – ул. Баймагамбетова
ТП-307 (работы на подстанции)
23 и 26 августа с 10:00 до 19:00
- Детский сад «Бобек» по ул. Шаяхметова 153а.
Спальный сектор:
- ул. Бородина 142,144,
- пр. Назарбаева 139,137/1,
- ул. Шевченко 130,
- ул. Шаяхметова 149.
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