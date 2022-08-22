В РК начнётся международный автопробег для сближения тюркских стран
Автопробег пройдёт по территории пяти стран, передает Informburo.kz.
23 августа 2022 года в Нур-Султане будет дан старт автопробегу, организованному республиканским общественным объединением "Союз ветеранов (участников боевых действий на таджико-афганской границе и военных конфликтов").
Далее участники пробега отправятся через Костанай, Актобе, Уральск, Атырау в город Актау.
Кроме того, казахстанцы посетят Азербайджан, Иран, Нахичеванскую Автономную Республику в составе Азербайджана, Турцию.
В рамках пробега ветераны посетят памятники лидерам национально-освободительного движения "Алаш", возложат венки к памятникам воинам-казахстанцам, погибшим на таджико-афганской границе. Также пройдут ветеранские турниры по настольному теннису, посвящённые 30-летию независимости Казахстана, 30-летию создания Вооруженных сил РК.
Казахстанская часть пробега завершится 28 августа.
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