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В РК начнётся международный автопробег для сближения тюркских стран

22 августа 2022, 09:14 |  Общество

Автопробег пройдёт по территории пяти стран, передает Informburo.kz.

 

23 августа 2022 года в Нур-Султане будет дан старт автопробегу, организованному республиканским общественным объединением "Союз ветеранов (участников боевых действий на таджико-афганской границе и военных конфликтов").

Далее участники пробега отправятся через Костанай, Актобе, Уральск, Атырау в город Актау.

Кроме того, казахстанцы посетят Азербайджан, Иран, Нахичеванскую Автономную Республику в составе Азербайджана, Турцию.

В рамках пробега ветераны посетят памятники лидерам национально-освободительного движения "Алаш", возложат венки к памятникам воинам-казахстанцам, погибшим на таджико-афганской границе. Также пройдут ветеранские турниры по настольному теннису, посвящённые 30-летию независимости Казахстана, 30-летию создания Вооруженных сил РК.

Казахстанская часть пробега завершится 28 августа.