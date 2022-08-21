И.о. заместителя премьер-министра распорядился усилить работу по сдерживанию цен на социально значимые товары, передает Informburo.kz.

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Исполняющий обязанности заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции РК Серик Жумангарин на прошедшем 20 августа совещании поручил Комитету торговли усилить работу по сдерживанию цен на продукты. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра.

"Мы провели сессию встреч с ассоциациями основных производителей социально значимых продуктов питания, будем пересматривать схему финансирования и распределения оборотных средств, по пяти наименованиям СЗПТ планируем перейти на схемы контрактации напрямую с производителями. Наша задача – не допустить дефицита и снизить темпы роста цен на основные продукты питания. Главное – обеспечить полный контроль, и в том числе за деятельностью региональных комиссий", – подчеркнул Серик Жумангарин.

Глава министерства напомнил, что создание региональных комиссий по выявлению посредников – это поручение президента. Их работу нужно усилить за счёт региональных подразделений МТИИ, отметил он.

За неделю социально значимые продукты питания в Казахстане подорожали на 0,2%, сильнее всего поднялись в цене макаронные изделия, рис, подсолнечное масло и соль.