Вот и отгремели праздничные салюты – 12 августа Рудный отмечал свой 65-летний юбилей! Власти щедро дарили городу подарки в виде масштабных работ по благоустройству города, не скупились и на обещания, еще более красивые, чем производимые ими работы.

Вход в сквер со стороны ул Строительной

Весной новостные паблики пестрили новостями: «Сквер на пересечении улиц 40 лет Октября и Пионерская, где установлен памятник героической литовской девушке Марите Бежите, в этом году будет полностью реконструирован. На его месте в буквальном смысле появится новый сквер с комфортными скамейками, красивыми фонарями уличного освещения, урнами».

Паспорт проекта

На эту реконструкцию сквера город выделил около 83 млн тенге и дал вот такое обещание: «Существующее озеленение сквера сохранят максимально, придется вырубить лишь несколько деревьев там, где будут располагаться площадки для детей и занятий спортом. Планируется дополнительно высадить деревья в других локациях обновленного сквера». Так, например новость выглядела на сайте рудный rudnyimedia.

Место для релаксации?

А 4 августа, на организованном акиматом пресс-туре, заместитель акима Рудного по социальным вопросам Азамат ИСКАКОВ передал полные оптимизма заверения: «Как нас уверяет подрядчик, к 12 августа работы будут завершены. Это касается всех работ, вплоть до установки урн и скамеек».

Итак, конец августа. Все работы по заверению подрядчиков и работников акимата к этому дню должны быть закончены. И горожан должен встречать новый, преображенный, возрожденный, облагороженный, реконструированный сквер на пересечении улиц Пионерская и 40 лет Октября.

Отправимся в сквер на прогулку.

Справка: Сквер (англ. square - площадь) — благоустроенная и озеленённая территория внутри жилой или промышленной застройки, объект озеленения города.

Вид на сквер с улицы Пионерской

Скверами называют зеленые оазисы посреди бетонных застроек. Место, где горожанин может отдохнуть и душой и телом. Уединиться с природой. Скверам дают разные названия, в зависимости от преобладающих там насаждений – например Яблочный сквер в Москве или по имени отличившегося человека. Наш сквер посвящен литовской девушке Марите Бежите, героически погибшей под колесами грузовика, спасая двоих детей, на заре строительства города.

Что получилось, то и хотели? Итак, нам обещали: комфортные скамейки, красивые фонари и не тронутую зелень. Но, по моему сугубому мнению, выглядит сквер довольно скверно. Участок, который должен быть зеленым оазисом среди бетонных домов, - в действительности заасфальтированный и замощенный брусчаткой. К брусчатке претензий нет, уложена хорошо и красиво. Памятник Марите – облагородили, обновили и украсили плиткой фундамент. На эскизах проекта игровые площадки и веселящиеся дети – в реальности камни и асфальт.

Скамейка и урна

Пару слов по поводу «удобных» скамеек. Скамейки высокие, доски с острыми нефрезерованными краями, больно давят под коленями.

Острые края необработанных досок скамейки

Фонари и обыкновенные оцинкованные столбы, ничего особенного или дизайнерского. Урны. Ни цветочка, ни травинки. Черная земля. И пара рабочих, выковыривающих старые корни. Если сядешь на скамейку, то смотреть будешь на круг черного асфальта в центре. Когда работы были в самом разгаре, горожане возмутились тем, что многие деревья в сквере при реконструкции выкорчевали. Власти отреагировали и пообещали все сохранить. Хотели провести освещение к столбам под землей. Деревья мешали. Теперь провода - между столбами в воздухе.

Оазис из брусчатки и асфальта

Но и деревьев уже нет. Ни кустарников. Некто в комментариях в соцсети написал: «Просто рудненские власти хотят вернуть городу прежний облик. Тот, который был до 1957 года, - голая степь».

Деревья помеченные на удаление?

В общем, вышло как-то не очень… Впрочем, это уже закономерно. Совсем недалеко от сквера располагается парк «Достык». В котором так же нет никакой зелени, кроме полыни и бурьяна, да и те регулярно скашивают, поднимая пыль и оставляя пеньки. Желтые деревья, а из прогуливающихся можно увидеть только голубей и ворон, пьющих воду из лужиц в местах, где просела земля.

Общий вид на сквер и обычные фонари – не такие, как на эскизе

Было – стало. На фотографиях можно увидеть, что было, что хотели сделать и что в итоге получилось.

Фото до реконструкции

Почему все хорошие и лучшие идеи, в Рудном воплощаются как попало и на отвяжись? Почему обещания руководства города – это чаще всего слова, брошенные на ветер? Почему вместо сквера на выходе обычная скверная работа?

Не весь мусор убрали за собой

На паспорте проекта видно, что проект разрабатывался в 2018 году, спроектирован в 2019 году, а к работам разрешили приступить в июне 2022 года. Пять лет подготовки – полтора месяца работы в спешке – и вот результат. Скверно. Впечатление, что работа, как обычно, не для людей, а для отмывания денег.

Ландшафт парка "Достык"

Я могу и ошибаться. Это мое личное восприятие. А как думаете вы? Смотрите фото, оставляйте комментарии. Вместе изменим жизнь к лучшему.

Безжизненная земля в парке "Достык"