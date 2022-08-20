Такие схемы подразумевают ввоз авто, минуя оплату таможенных пошлин, передает Informburo.kz.

В Казахстан стали больше ввозить автомашин из Грузии и Азербайджана в обход всех правил, сообщил департамент государственных доходов Мангистауской области. В Казахстане задержано уже более 100 автомашин, ввезенных по данной схеме.

К примеру, казахстанец выбирает автомашину за рубежом, затем её пригоняют в республику и оформляют как временный ввоз. К этому времени у перекупщика уже имеется нотариальная доверенность на управление транспортом на имя заказчика, оформленная в вышеуказанных странах.

Департамент госдоходов Мангистауской области информирует, что при временном ввозе легковых автомобилей, таможенные платежи не уплачиваются только при условии их эксплуатации иностранными гражданами на период их временного пребывания.

Приобретать временно ввезенные транспортные средства, а также эксплуатировать их на территории республики гражданам Казахстана можно только после таможенной очистки и соответственно уплаты таможенных пошлин и налогов.

Отмечается, что после ввоза иностранных транспортных средств для личного пользования, иностранцы через определённое время выезжают с территории Казахстана. Это даёт основания полагать, что данные автотранспортные средства были завезены на территорию ЕАЭС же с целью передачи казахстанцам и постановки на учет на территории Казахстана без оплаты пошлин и налогов.

В настоящее время ДГД Мангистауской области выявлены 603 факта постановки на учёт автотранспортных средств без уплаты ТПиН и таможенного декларирования. Материалы переданы в антикоррупционную службу. Казахстанцы, которые приобрели автомобили без таможенной очистки и уплаты таможенных пошлин, несут солидарную ответственность по уплате таможенных платежей.

Также госорганы проводят работы по признанию регистрации указанных автомашин недействительной и запрещению их использования на таможенной территории ЕАЭС. Нерастаможенные иностранные автомобили подлежат задержанию в соответствии с Кодексом РК "О таможенном регулировании в РК" и водворению в зону таможенного контроля склада временного хранения.

В случае неуплаты таможенных пошлин либо их невывоза в течение месяца после задержания, такие автомобили реализуются, а вырученные от продажи денежные средства перечисляются в бюджет государства.

На данный момент в Мангистау задержаны и водворены в склад временного хранения ряд автомобилей с государственными регистрационными знаками Грузии.