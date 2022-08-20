Министерство намерено бороться с неэффективным потреблением водных ресурсов, передает Informburo.kz.

Фото из архива "НГ"

Почему Казахстану грозит дефицит воды и что можно сделать, чтобы его предотвратить, рассказали специалисты Министерства экологии, геологии и природных ресурсов на общественных обсуждениях по введению госнадзора в области охраны и использования водного фонда.

Водные ресурсы Казахстана – живая, уникальная и уязвимая система, которая подвержена рискам намного больше, чем в других странах, считают эксперты. Есть несколько проблем, которые могут привести к дефициту воды в Казахстане, отметили в министерстве.

Глобальное потепление. Водные ресурсы РК подвергаются воздействию глобального потепления. Ледники стали таять быстрее, это скажется на будущих объёмах воды. Если в 2000-х годах среднемноголетний речной сток составлял 120 км3, то сейчас – порядка 102 км3. К 2030 году специалисты прогнозируют дальнейшее сокращение речного стока до 99,4 км3.

Зависимость от трансграничных вод. Казахстан зависим от воды, поступающей из Китая, России, Узбекистана и Кыргызстана. Из-за ускорения экономического и социального развития соседних стран приток по трансграничным рекам сокращается. Наибольшую зависимость испытывают южные и западные регионы, где проживает более половины населения.

Неэффективное использование. Около 40% поливной воды теряются при транспортировке из-за большого износа инфраструктуры, а во многих отраслях используют водозатратные технологии. Казахстану требуется в три раза больше воды на доллар ВВП, чем России или США, и в шесть раз больше, чем Австралии.

"Наше влияние на климатические процессы и зависимость от соседей ограничено, следовательно, необходимо работать с третьим фактором – неэффективностью водопользования", – подчеркнули в Министерстве экологии.

Ведомство предлагает ввести государственный надзор в области использования воды, чтобы защитить интересы природы, населения и добросовестных предпринимателей. Действия местных исполнительных органов тоже будут объектом надзора. Задача этого инструмента – не наказать предпринимателей, а предупредить возможные нарушения.

Суть предложения состоит в том, что государство, общество и бизнес должны нести ответственность перед будущими поколениями за водную безопасность нашей страны. Если мы продолжим безалаберно относиться к водным ресурсам, то в проигрыше окажутся все, заключили экологи.