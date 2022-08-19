Национальный проект «Әділдікті талап ет!» («Требуй справедливости!») начался 15 августа, проводят его РОО «Әділдік жолы» совместно с Агентством по противодействию коррупции РК.

Цель акции – формирование у граждан страны нулевой терпимости ко всем проявлениям коррупции. На начальном этапе взялись за состояние дорог - сферу, которая волнует подавляющее большинство казахстанцев и влияет на развитие экономики государства.

- В Казахстане автодороги, их строительство, ремонт и обслуживание – это объект постоянной критики, - отметил 18 августа на брифинге в департаменте по противодействию коррупции руководитель Костанайского филиала республиканского общественного объединения «Әділдік жолы» Асет БАЙЛИН. – Кроме того, состояние дорог часто является причиной ДТП. По показателю качества дорог в Глобальном индексе конкурентоспособности ВЭФ наша страна занимает далеко не почётное 108-е место из 138. И это при том, что на ремонт дорог выделяются огромные суммы. К примеру, в этом году было выделено более 600 млрд тенге на ремонт 11 000 км дорог.

Общественники уже обследовали трассу Костанай-Введенка, где сразу за поселком Жамбыл выявили ямы и волнообразные деформации на дороге. Там же установлены знаки «Ремонт дороги», но ремонтных бригад не было. На участке дороги к п. Ульяновка (от 17 километра трассы Рудный-Качар) асфальт покрыт множеством трещин и ям.

- Его с трудом можно назвать автодорогой, - прокомментировал состояние последнего участка Байлин. - Одну из больших ям на обочине местные жители засыпали золой, чтобы хоть как-то снизить её опасность. Аким Ульяновского сельского округа объяснил отсутствие ремонта тем, что из бюджета не выделялись средства. Ульяновский сельский округ относится к Костанайскому району. При этом аппаратом акима г. Тобыл Костанайского района 17 ноября 2021 года был заключён договор госзакупок на закуп искусственной ели стоимостью 7 392 000 тенге. Но ни тенге не выделено на ремонт дорог. То есть, к улучшению жизни населения местные исполнительные органы относятся с безразличием. И таких негативных примеров неправильного расходования средств можно привести множество.

Асет Байлин обратился к жителям Костанайской области с призывом сообщать о фактах ненадлежащего строительства, ремонта и содержания дорог в колл-центр РОО «Әділдік жолы» по номеру 1463, либо на сайте adildik.kz.

Результаты акции будут озвучены на Антикоррупционном форуме в конце 2022 года, с присвоением статуса «Әділдік жауынгерi» самым активным участникам.

14 июля 2022 года президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил тщательно расследовать случаи нарушения при строительстве дорог в республике за последние 10 лет и привлечь к ответственности всех виновных.