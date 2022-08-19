Представители частных детских садов рассказали, как лицензирование повлияет на их работу и поможет ли оно в борьбе с насилием над детьми со стороны воспитателей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Председатель Казахстанской ассоциации непрерывного образования (КАНО) Лейла Куленова отмечает, что в Министерстве просвещения, обосновывая введение лицензирования, ссылаются на жалобы родителей на частные детсады. При этом подобные случаи рукоприкладства со стороны воспитателей происходят и в государственных детсадах, как последний случай в Павлодаре. По мнению Куленовой, министерство специально акцентирует внимание только на частных организациях.

"Чем лицензирование может помочь ситуации? Соответствие зданий детсадов СНиПам не поможет защитить детей от того, что их бьют воспитатели. Это в первую очередь пробел с педагогами и их психологическим состоянием. В государственной программе образования среди трех основных показателей есть охват качественным образованием, но при этом само министерство этим не занимается. Важен не только охват, но и качество", - добавила эксперт.

По словам Лейлы Куленовой, зарплата воспитателей в частных детсадах является одной из самых низких в сфере образования. Многие из них, по ее словам, находятся буквально на грани нищеты, выживают и зачастую приходят в профессию не по призванию, а по нужде. С каждым годом престиж этой профессии падает и воспитателями приходят устраиваться случайные люди, зачастую находящиеся в трудном жизненном положении и неустойчивом психическом состоянии.

Эксперт добавила, что, по их наблюдениям, средняя зарплата воспитателей в частных детских садах в крупных городах составляет 150 тысяч тенге. В небольших городах и поселках эти суммы могут быть значительно меньше. При этом воспитатели в частных учреждениях не имеют тех же социальных льгот, что и работники государственных детсадов. Там выше зарплаты, социальные отчисления, они могут приобретать жилье по льготным условиям. Из-за этого многие воспитатели, набравшись опыта и квалификации в частных детсадах, затем переходят работать в государственные.

"Мы не можем поднять зарплату нашим воспитателям, потому что большинство родителей не могут платить больше. Представление о том, что в частных детсадах воспитателям могут платить больше, чем в государственных, является ошибочным. Это касается только элитных детсадов, куда отдают детей платежеспособные родители, и это увеличивает зарплатный фонд. Большинство же таких учреждений работают по госзаказу и зависят от подушевого финансирования. Во многих частных детсадах родители оплачивают только питание ребенка. По программе подушевого финансирования выделяется около 41 тысячи тенге на ребенка, но большую часть этих средств детсады тратят на аренду здания, так как у 90 процентов нет своих помещений. Для сравнения: государственные детсады расположены в коммунальных зданиях, кроме того, помимо 40 тысяч на ребенка, им еще выделяют средства из местного бюджета на заработную плату. Таким образом, у них получается почти 60 тысяч на ребенка без оплаты аренды, а частные детсады берут эти расходы на себя.

Я считаю, что мы не должны делить педагогов детсадов в зависимости от формы собственности на частных и государственных. Воспитатель не виноват, что воспитывает детей в частном учреждении. По конституции у нас каждый ребенок имеет право получить дошкольное образование, но государство не может обеспечить всех местами в детсадах. Сейчас на 50 процентов эту потребность восполняют частные детсады, но при этом для государства мы всегда на втором уровне и отношение к нашим воспитателям совсем другое", - отметила глава ассоциации КАНО.

Лейла Куленова отмечает, что большинство частных детсадов, участвующих в госзаказе и получающих подушевое финансирование, сдают и собирают те же документы, что и при прохождении лицензирования. По приказу № 122 для получения госзаказа учреждениям необходимо пройти проверки СЭС, пожарных инстанций и собрать другие документы. После введения лицензирования им придется дублировать те же документы, и это не гарантирует качество их работы.

"Если в детсадах есть нарушения, то как они раньше получали разрешения от госорганов для получения госзаказа? Если они их покупали, то кто гарантирует, что они не смогут купить лицензию? Это создает коррупционные риски. В любых сферах есть недобросовестные предприниматели, но по ним нельзя судить о всей отрасли", - добавила Лейла Куленова.

Глава ассоциации также отметила, что лицензирование может привести к росту числа теневых детсадов, которые работают вообще безо всякой регистрации и контроля со стороны государства. Спрос на детские сады с минимальной оплатой со стороны родителей никуда не исчезнет, и они будут готовы отдавать своих детей даже в такие сомнительные учреждения. По словам Лейлы Куленовой, после 2013 года, когда были отменены лицензии и упрощено прохождения проверок СанПиН, множество незаконно работавших детсадов легализовались и прошли необходимые проверки, чтобы получить госзаказ. Сейчас многие из них могут снова уйти в "подполье".

"Хорошие детские сады пройдут лицензирование, а не соответствующие стандартам, к примеру, не имеющие отдельно стоящего здания, просто закроются и откроются в другом месте и под другим названием. Просто потому что у родителей есть на них спрос, есть спрос на любые детсады, даже на те, где нет условий. В такой ситуации необходимо не лицензирование вводить, а пересматривать подходы к работе частных детсадов, и в первую очередь - к подготовке и работе педагогов. Не должно быть различий между воспитателями в зарплате, квалификации и льготах в зависимости от места работы. Условия должны быть одинаковы и общие усилия по повышению привлекательности профессии и улучшению их подготовки", - заключила Лейла Куленова.

Директор частного детского сада и эксперт в области дошкольного образования Ольга Бутко рассказала, что с опасением относится к идее лицензирования детских садов. По ее словам, владельцы учреждений еще не видели четкий и ясный проект этой процедуры. Государство хочет ужесточить требования для частных детских садов, а это, по мнению Ольги, означает, что выживать детским садам будет еще сложнее. Если бы требования по лицензированию, как во многих странах мира, были простыми и прозрачными, исключающими коррупционные риски, то настороженности бы никто не проявлял. Однако в нашей стране к деятельности детсадов до сих пор применяются устаревшие с советских времен требования, а именно СанПиНы и требование ненужных отчетов. Эксперт отметила, что многие частные детсады уже сейчас начали закрываться не потому, что боятся лицензирования, а потому, что боятся старорежимного диктаторского регулирования, где главным будет не ребенок и его обслуживание, а государственный регулятор и ведение отчетности, соответствующей стандарту.

"Идея лицензировать частные детские сады уже приводит к их сокращению - только за этот месяц я узнала о скором закрытии трех садиков. Сады и так еле выживают в новых экономических условиях: страшное подорожание продуктов, моющих средств, расходных материалов, текстиля, посуды, бытовой и кухонной техники, а также очень серьезное поднятие зарплат работникам детских садов - все эти факторы сделали эту сферу предпринимательства уже не социальной, а благотворительной, учредители отказываются от дохода, лишь бы выплатить заработную плату и закрыть все счета. А им государство еще намеревается усложнить условия. Куда еще сложнее? Контроль за работой детских садов нужен такой же, как во всем мире: понятные и выполнимые условия, проверка здания на безопасность нахождения, снабжение садиков базовыми нормативами - меню, режим, обязательный список занятий и рекомендуемый список программ и методик. И контроль должен быть прозрачным, и только на соответствие этой базе. У нас же все возведено в степень фанатизма и диктата. Во всем мире рынок регулирует деятельность частных предприятий, у нас государство оставляет за собой эту функцию. Рынок в мире формирует и чистит конкуренция, а у нас - чиновники. Поэтому у нас так процветает коррупция", - добавила директор детского сада.

Ольга Бутко отметила, что государство, критикуя работу частных детсадов, само же создает для них проблему в подборе персонала. Молодым специалистам, которые отучились на грантах, запрещают работать в частных садах - их обязывают отрабатывать только в государственных. Также государство создало конкуренцию за сотрудников, установив действительно высокие зарплаты воспитателям в своих садах, используя бюджетный ресурс, которого у частников нет.

"И как, скажите, лицензирование поможет решить эти две проблемы, которые устроило нам государство? Надо позволить молодым специалистам, отучившимся на грантах, работать и в частных садах тоже - эти специалисты учились на деньги налогоплательщиков, которыми являются как частные сады, так и родители детей из частных садов, и дети эти - граждане нашей страны. Раз уж государство с "барского плеча" так щедро подняло зарплаты сотрудникам государственных садов за наши налоговые отчисления, то пусть оно даст частным садикам возможность платить высокие зарплаты и своим сотрудникам, пусть оно освободит частные детские сады от налогов по зарплатам, это очень серьезная финансовая нагрузка для таких объектов социального предпринимательства, как детские сады", - добавила Ольга Бутко.

Предприниматель считает, что освобождение от налогов по зарплатам - это реальная экономия для детских садов, эти деньги они смогут направить на повышение зарплат своим сотрудникам.

"Вот эти две меры существенно могут улучшить ситуацию с сотрудниками частных детских садов. Лицензирование не поможет нам платить конкурентные зарплаты. И лицензирование не свяжет руки тем, кто обижает детей в детских садах - чтобы взрослые не били детей, нужно ввести реальную личную ответственность за такие деяния. Наказывать нужно того, кто поднял руку на ребенка, и наказывать нужно за это так, чтобы обидчик отвечал перед законом, перед родителями и перед организацией, которой он тоже нанес ущерб своим поступком. А еще таких людей нужно вносить в единую базу, доступную для руководителей детских садов, и навсегда таким людям запретить работать в детских учреждениях", - заключила директор детсада.

Однако среди представителей организаций образования не мало и тех, кто выступает за лицензирование. Председатель Республиканской Ассоциации частных организаций образования (РАЧОО) Роза Садыкова, ссылаясь на общие правила лицензирования образовательной деятельности, отмечает, что лицензироваться должна любая деятельность в этой сфере и это должно распространяться и на дошкольные организации образования.

"Услуги частных детских садов пользуются большой популярностью. Для предпринимателей это отличная ниша для бизнеса. Но погоня за показателями охвата и личной выгодой, отмена лицензии привела к снижению качества воспитания и образования дошкольников в Казахстане. На сегодняшний день многие частные дошкольные организации не соответствуют предъявляемым требованиям. Размещение госзаказа в детские сады привлекло в бизнес недобросовестных предпринимателей", - считает Роза Садыкова.

По словам председателя ассоциации, за последние годы без контроля со стороны государства растет количество теневых детских садов. Непрофессиональные специалисты, неподготовленные руководители открывают организации образования, не получив разрешения СЭС и не встав на учет в отделы образования. Они извлекают выгоду из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Садыкова отметила, что в некоторых случаях на целый детсад назначают одну воспитательница и есть факты и видеозаписи, где детей с утра до вечера кормят одной вермишелью или 38 детей кормят одним бедром курицы. Она призвала принять жесткие меры по наказанию таких предпринимателей. По ее мнению, недобросовестных специалистов и руководителей категорически нельзя допускать в образовательную сферу.

В РАЧОО не видят коррупционных рисков при введении лицензирования, так как система автоматизирована и предприниматель не имеет прямого контакта с органом, выдающим лицензию.

"Считаем, что введение лицензии на деятельность дошкольных организаций не будет являться барьером для бизнеса, наоборот все систематизирует, упорядочит. Число недобросовестных, неконкурентоспособных частных детских садов в Казахстане значительно сократиться, мелкие сады оптимизируются, сольются с более крупными и с наименьшими издержками и за короткое время достигнут своей цели. Считаем, что слияние мелких садов в более крупные, приведет от выживания к развитию и только такие сады могут создать среду, где дети будут получать качественное воспитание и обучение. Это международный опыт и мировая практика. Пусть большой доход и помощь от государства получают те детские сады, у которых есть полный и качественный спектр услуг, профессиональные кадры", - добавила Роза Садыкова.

По словам Садыковой, необходимо проработать требования в детским садам. Отрабатывать механизмы контроля качества дошкольных услуг совместно с Департаментами по контролю в сфере образования и ниже минимальных требований вообще запретить открывать образовательный вид деятельности, а также не допускать коррупционных составляющих.

Напомним, что премьер-министр Алихан Смаилов поручил решить вопросы лицензирования дошкольных организаций до 1 ноября.

Ранее в Министерстве просвещения заявили о десятках обращений с жалобами на условия, в которых содержат детей в казахстанских детсадах. Как утверждают в ведомстве, родители жалуются не только на условия в детсадах, но и на работу сотрудников и причинение вреда жизни и здоровью детей.

Напомним, 14 июля Президент Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к правительству, отдельно остановился на проблемах в детских садах Казахстана. В частности, он указал на имеющиеся факты избиения детей и объяснил необходимость возврата лицензирования.

Позже появились подробности того, когда и как будут проводить лицензирование детсадов в Казахстане.