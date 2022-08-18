Министр цифрового развития Багдат Мусин встретился с главой "ЯндексGO" Александром Аникиным и попросил его изменить правила найма таксистов, так как в сервисе работают 150 тысяч казахстанцев, но их права не защищены, передает Tengrinews.kz.

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О встрече, в которой участвовала также министр труда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова, Мусин сообщил в Instagram.

"На сегодня около 150 тысяч граждан работают на платформе "Яндекс". При этом зачастую эти люди остаются в стороне от социальной защиты. Так как они регистрируются через таксопарки, некоторые из которых не платят соответствующие налоги и отчисления. Платформенная модель занятости набирает обороты, и государству важно проработать меры поддержки своих граждан, зарабатывающих на подобных платформах. Мы предложили дать возможность напрямую водителям регистрироваться на платформе, что позволит обеспечить им социальную защиту от государства", - рассказал Мусин.

Он пояснил, что в настоящее время "Яндекс" работает с 63 казахстанскими таксопарками.

Также Мусин обсудил с Аникиным вопрос гарантии безопасности граждан при использовании приложения.

"Идентификация водителей, зарегистрированных в приложении, и проверка достоверности их документов - первый шаг. Для этого можно использовать биометрию. Для чего это нужно? Например, возможны случаи, когда люди работают в системе "ЯндексGO", не имея водительских прав либо регистрируясь через права посторонних лиц", - отметил Мусин.

Минтруда предложило финансировать работу инватакси за счет государства.