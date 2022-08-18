Экспозиция произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства расположилась на двух этажах галереи и вместила более 50 картин, скульптуры и ювелирные изделия.





Все произведения, представленные в залах Костанайской картинной галереи - лишь малая часть того, что собрано в фондах областного историко-краеведческого музея за многие годы. Коллекция музея насчитывает более 4 000 единиц хранения.

Теоретически можно подсчитать, что если каждый месяц менять экспозицию, в которой представлены 50 предметов из фондов, то на экспонирование всей коллеции уйдет шесть с половиной лет. И это при условии, что коллекция не будет пополняться!

П. Гречишкин "Студентки"

Организаторам выставки было нелегко выбрать из такого большого количества произведений всего лишь полсотни, поэтому акцент сделали на самые известные имена, на работы тех мастеров, которые прославили Казахстан и стояли у истоков казахстанского искусства.

Г. Завизионный "Маски. Голосование"

А. Черкасский "Троллейбус на улицах Алма-Аты"

На выставке можно вживую увидеть картины самого первого казахстанского художника Абылхана Кастеева и его учителя Николая Хлудова. Их имена золотыми буквами вписаны в историю нашего искусства.

А. Кастеев "На колхозном жайляу"

Произведения крупных мастеров: Николая Крутильникова, Абрама Черкасского, Леонида Леонтьева, Баки Урманче, которые костанайский зритель тоже видит редко, только прибавляют веса этой экспозиции.

С. Гринев "Жатва"

А. Кастеев "Окрестности Медео"

К. Телжанов "Юные"

И как же обойтись без работ наших земляков, прославивших Костанайскую область в республике и за рубежом: Хакимжана Наурызбаева, Молдахмета Кенбаева, Гани Баяна.

М. Кембаев "Портрет старика. Чабан"

Г. Соков "Портрет А. И. Никифорова"

И, конечно же, за долгие годы фонды музея пополнились весьма приличным количеством работ тех мастеров, кто не уезжал поближе к столицам или в дальние страны, а оставался здесь и продолжал творить. От того, что мы можем запросто встретить этих людей на улице, их произведения не становятся менее ценными.

З. Юсупов "Портрет чабана Стомжанова"

Ювелирные изделия Леонида Игошина, знакомые костанайцам полотна членов Союза художников РК Георгия СОКОВА и Николая ТОРШИНА, заняли своё «законное» место на этой выставке.

Д. Алиев "Натюрморт с репродукциями"

Георгий Соков оценил идею создания такой выставки как очень хорошую.

- Зашел я на второй этаж, посмотрел, что я тоже в золотой коллекции, успокоился,- пошутил Георгий Михайлович. - Если серьёзно, коллекция нашего музея очень и очень неслабая. Были времена, когда по линии Фонда культуры мы могли заполучить настоящие шедевры в дар. Имена крупных художников, чьи картины есть в наших фондах, можно перечислять долго. Здорово, что мы здесь можем открыть выставку такого уровня.

Н. Халифаева "Остановка кинотеатр "Костанай"

Руководитель галереи Сая Калинова напомнила, что больше 2 000 произведений искусства, причем не только казахстанских авторов, пополнили фонды костанайского музея именно в те годы, когда председателем областного отделения Казахского фонда культуры был Георгий Михайлович. Так что во многом благодаря его стараниям эта выставка могла состояться.

- Душа радуется и плачет одновременно, - поделился впечатлениями Николай Торшин. - Радостно от того, что можно увидеть эти произведения, и очень грустно от того, сколько картин остается в запасниках и мы их никогда не увидим. Многих художников я лично знал, их уж давно нет в живых. Смотришь на их работы и удивляешься тому времени, тому мышлению, той творческой силе. Как было бы хорошо, чтобы у нас был каталог этих запасников, где все эти сокровища хранятся. Это же очень интересно. А ещё хорошо бы иметь в области такую картинную галерею, которая вместила бы больше картин. Чтобы они не просто хранились, чтобы на них могли смотреть люди.

Н. Торшин "Сосны у реки"

Пока у нас в городе нет галереи, о какой мечтает Николай Васильевич, мы имеем возможность увидеть хотя бы малую толику того, что хранится в запасниках, на выставке «Золотая коллекция музейных фондов», в течение ближайшего месяца.

Ж. Шарденов "В горах"



Фото Ксении РЕБИК







