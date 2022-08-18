Все они разместятся в центра социально-бытового назначения на территории жилого массива Дружба. Землю под строительство уже выделили, сообщил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ на своей странице в Instagram.





- На встрече с населением в апреле данный вопрос был неоднократно озвучен. Сегодня я рад сообщить, что достигнута договоренность о возведении нового здания с учредителем ТОО «Костанай-МБИ» Маилем Торояном в рамках социальной ответственности бизнеса, - пишет Жундубаев.- Земельный участок выделен, начаты подготовительные работы. При встрече на месте предполагаемого строительства с Маилем Парниковичем еще раз обсудили детали объекта и обозначили сроки.





Двухэтажное здание площадью более 200 кв. м обещают возвести до конца года за счет собственных средств предприятия. В нем откроют культурно-досуговогый центр для детей и взрослых, рабочий кабинет специалиста по связям с общественностью, аптеку, ФАП, опорный пункт полиции.





- Появление подобного рода общественного здания несомненно поспособствует улучшению качества социально-бытовых условий населения ЖМ Дружба и Ударник, - заключил аким.

