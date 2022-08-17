В Турции, в городе Конья, подошли к завершению V Игры исламской солидарности, в которых приняли участие более 4 000 спортсменов из 56 стран, разыгравших 483 комплекта медалей в 27 видах спорта, включая четыре паралимпийские дисциплины.

Упражнение рывок, над головой Алексея Чуркина 145 кг /Фото wfrk.kz

V Игры исламской солидарности (2021 İslami Dayanışma Oyunları) должны были состояться в августе 2021 года, но из-за переноса летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио на 2021 год, а затем из-за вспышки пандемии COVID-19 игры были перенесены на 2022 год.

В составе сборной Казахстана по тяжелой атлетике в Исламиаде принял участие воспитанник Костанайской городской ДЮСШ и Центра подготовки олимпийского резерва управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области, мастер спорта международного класса Алексей Чуркин, тренирующийся под руководством старшего тренера Костанайской области по тяжелой атлетике Сергея Корщикова.

Алексей Чуркин на Исламиаде толкнул штангу весом 170 кг /Фото wfrk.kz

Выступая в весовой категории до 73 кг, костанайский спортсмен завоевал три серебряные медали, показав второй результат в рывке - 145 кг, став вторым в толчке с результатом 170 кг и заняв второе место в двоеборье - 315 кг. В обоих движениях основным соперником нашего атлета стал Ризки Джуниансях из Индонезии, завоевавший в итоге «золото» Исламиады с результатом 340 (150+190) кг, а третье место здесь занял Абдурахман Албелади из Саудовской Аравии - 296 (130+166) кг.

Алексей Чуркин на пьедестале Игр исламской солидарности /Фото wfrk.kz

Чемпион Казахстана 2022 года в возрастной категории до 20 лет Алексей Чуркин - уроженец Аулиекольского района, где он начинал заниматься тяжелой атлетикой под руководством скоропостижно ушедшего из жизни тренера районной ДЮСШ Юрия Крупского. Этот год стал для Алексея дебютным на международной арене. Он дважды выступал в составе юниорской сборной Казахстана, завоевав на чемпионате мира среди юниоров в Греции три серебряные награды - в рывке (146 кг), в толчке (183 кг) и в сумме двоеборья (329 кг), а на чемпионате Азии среди юниоров в Узбекистане став серебряным призером в рывке (145 кг), бронзовым призером в толчке (180 кг) и завоевав серебряную медаль в сумме двоеборья (325 кг). И вот «серебряным» стал его дебют и в составе национальной сборной Казахстана на Исламиаде.

Медаль и эмблема Игр исламской солидарности /Фото wfrk.kz

Всего Казахстан в соревнованиях по тяжелой атлетике на V Играх исламской солидарности представляли 14 спортсменов: шесть женщин и восемь мужчин. Десять спортсменов стали обладателями 26 наград, в том числе 8 золотых, 15 серебряных и 3 бронзовые.