Депутаты облмаслихата сделали это без вопросов, по итогам работы постоянных комиссий. Внеочередная сессия прошла сегодня, 17 августа. Распределялись средства, которые были сэкономлены на госзакупках.

350 млн тенге было предложено направить управлению строительства, архитектуры и градостроительства. Из них, уточнила руководитель управления экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области Гульбарам МУСАГАЗИНА, 250 млн тенге - на начало строительства школ в селе Гурьяновка Карабалыкского района и в селе Енбек Костанайского района, 50 млн тенге на начало строительно-монтажных работ по проекту «Реконструкция здания бывшего детского сада под Центр для детей с аутизмом и Центр активного долголетия на 200 койко-мест в г. Костанай» (здание больше известно как бывший бизнес-колледж на улице Урицкого - «НГ»), 50 млн тенге - на пусконаладочные работы по объекту «Строительство инженерных коммуникаций по проекту «Создание индустриальной зоны в городе Костанай с подведением необходимой инфраструктуры». Управление энергетики и ЖКХ получает 171 млн тенге, из которых 141,2 млн - на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды.

- Субсидиями будет охвачен 121 сельский населенный пункт или более 171,1 тыс. человек, - сказала Мусагазина. - Необходимость субсидирования вызвана изменением нормы водопотребления со 120 до 140 литров на человека.

Фото Ксении РЕБИК