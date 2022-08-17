В двух ведомственных вузах МВД проверка выявила грубые нарушения и недостатки в организации учебной и учебно-воспитательной работы. Руководство учебных заведений привлекли к ответственности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

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"В деятельности двух вузов МВД выявлены грубые нарушения и существенные недостатки в организации учебной и учебно-методической работы. Проверка показала, что руководством Костанайской академии и Актюбинского юридического института МВД не обеспечена качественная и эффективная учебная и учебно-методическая работа, не осуществляется должный контроль по соблюдению государственных общеобязательных стандартов. Более того, не выстроена организация учебно-методического процесса, координация работы подразделений учебных заведений не на должном уровне", - говорится в сообщении.

Указанные нарушения, по данным полиции, стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения функциональных обязанностей и должностных инструкций руководством академии и института.

"За упущения и провалы в работе руководства Костанайской академии и Актюбинского юридического института министром внутренних дел Маратом Ахметжановым подписан приказ о наказании. Заместитель начальника Костанайской академии МВД имени Кабылбаева Ахан Нурушев предупрежден о неполном служебном соответствии. А начальнику Актюбинского юридического института МВД имени Букенбаева Алтаю Байсултанову объявлен строгий выговор", - отмечается в сообщении.