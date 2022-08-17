18 августа ГКП «КТЭК» планирует включить все городские котельные, а с 19 августа возобновить горячее водоснабжение на объектах города. Причина - в том, что ремонт на газопроводе «Карталы-Рудный» завершили досрочно.

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Как пояснили "НГ", сегодня, 17 августа, в пресс-службе КТЭК, не будет воды на ул. генерала Арыстанбекова (от 5 мкрн до перекрестка с пр. Абая), где делают капитальный ремонт, и на участке ул. Чкалова ниже пр. Абая, но здесь ремонт текущий и завершат его раньше.

- Устранять какие-либо порывы и проводить ремонтные работы на других участках планируем уже после 19 августа, - сообщил "НГ" менеджер по связям с общественностью ГКП «КТЭК» Валерий СОЛОДОВ.